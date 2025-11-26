Μέχρι πότε «περνάει» εφηβεία ο εγκέφαλός μας: Τα 5 στάδια ανάπτυξης που αλλάζουν όσα ξέραμε

Έρευνα του Cambridge δείχνει ότι ο εγκέφαλος παραμένει σε «εφηβικό» στάδιο έως τα 32, αποκαλύπτοντας πέντε ξεκάθαρες φάσεις ζωής με κρίσιμες ηλικίες-κλειδιά.

Μια νέα, ευρείας κλίμακας μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Cambridge ανατρέπει όσα θεωρούσαμε δεδομένα για την ωρίμανση του εγκεφάλου.

Οι ερευνητές εντόπισαν πέντε διακριτά στάδια ανάπτυξης, με τέσσερις κομβικές ηλικίες όπου αλλάζει δραματικά ο τρόπος που συνδέονται τα νευρικά κυκλώματα:

9 ετών

32 ετών

66 ετών

83 ετών

Η μελέτη περιλάμβανε 4.000 ανθρώπους ηλικίας έως 90 ετών, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ειδικές εγκεφαλικές απεικονίσεις για να χαρτογραφηθούν οι νευρωνικές συνδέσεις.

Τα 5 στάδια ζωής του εγκεφάλου: «Έφηβοι» μέχρι τα 32

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα; Ο εγκέφαλος παραμένει σε εφηβικό mode έως την ηλικία των 32 ετών, όπου και «κορυφώνει» την ωριμότητά του.

Η επικεφαλής ερευνήτρια Dr Alexa Mousley εξήγησε: «Ο εγκέφαλος επανασυνδέεται συνεχώς στη διάρκεια της ζωής. Ενισχύει και αποδυναμώνει συνδέσεις σε διαφορετικές φάσεις, δεν ακολουθεί μια γραμμική πορεία».

Η μελέτη χαρτογραφεί ξεκάθαρα πέντε φάσεις:

Παιδική ηλικία: 0–9

Εφηβεία: 9–32

Ενήλικη ζωή: 32–66

Πρώιμη γήρανση: 66–83

Όψιμη γήρανση: 83+

Παρά τις φυσικές αποκλίσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο, οι ηλικίες αυτές ξεχώρισαν έντονα στα δεδομένα.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για την υγεία

Οι αλλαγές στη «καλωδίωση» του εγκεφάλου εξηγούν γιατί οι κίνδυνοι για ψυχικές διαταραχές αυξομειώνονται με την ηλικία, πώς μεταβάλλεται ο κίνδυνος για άνοια και νευροεκφυλιστικές παθήσεις και γιατί η συμπεριφορά και η λήψη αποφάσεων αλλάζουν τόσο στα 20s όσο και στα 30s

Ο καθηγητής Duncan Astle ανέφερε: «Πολλές νευροαναπτυξιακές και ψυχικές διαταραχές συνδέονται με τον τρόπο που είναι ‘καλωδιωμένος’ ο εγκέφαλος».

Μετά τη δημοσίευση της έρευνας, τα social media… πανηγύρισαν. Χαρακτηριστικά σχόλια: «Καθησυχαστικό! Στα 20s ήμασταν όλοι βιολογικά σε παρατεταμένη εφηβεία», «δηλαδή είμαι έφηβος μέχρι τα 32; Εξηγεί πολλά!», «το Cambridge ουσιαστικά είπε ότι ο εγκέφαλος δεν ενηλικιώνεται μέχρι τα 32, τώρα καταλαβαίνω τις επιλογές μου μετά τα 25.»

