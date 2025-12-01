Πόσο κρασί είναι ασφαλές την ημέρα; Το όριο που δεν πρέπει να ξεπερνάμε

Το κρασί συνοδεύει συχνά το φαγητό, όμως παραμένει αλκοόλ, με τους ειδικούς να εξηγούν πόσες ημερήσιες ποσότητες θεωρούνται αποδεκτές και ποιες παγίδες κρύβει η καθημερινή κατανάλωση.

Το αλκοόλ δεν επιδράει το ίδιο σε όλους τους οργανισμούς. Πολλοί παράγοντες, όπως το βάρος, το φύλο και οι γενετικές διαφορές μπορούν να μεταβάλουν σημαντικά το πως επηρεάζεται ο κάθε άνθρωπος.

Αυτός είναι κι ο κύριος λόγος που οι συστάσεις των ειδικών δεν είναι απόλυτες, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν ως ένας πιο γενικός οδηγός σε όσους θέλουν να απολαύσουν ένα ποτήρι κρασί χωρίς υπερβολές.

Τι προτείνουν οι ειδικοί σχετικά με το κρασί για άνδρες και γυναίκες

Σύμφωνα με ισπανικό blog που ασχολείται με θέματα υγείας, οι γυναίκες δεν πρέπει να ξεπερνούν το ένα ποτήρι κρασί την ημέρα, ενώ οι άνδρες μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα δύο.

Κάτι σημαντικό! Δεν επιτρέπεται να καταναλώνουμε συγκεντρωτικά μέσα σε μία ημέρα, όσα ποτήρια κρασί δεν ήπιαμε τις προηγούμενες. Το ξέρω, όλοι το σκεφτήκατε. Είναι λάθος!

Δεν υπάρχει πραγματικά ασφαλής κατανάλωση αλκοόλ

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι καμία ποσότητα αλκοόλ δεν είναι εντελώς ακίνδυνη. Ακόμη και μικρές προσλήψεις μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα.

Τα παλαιότερα στοιχεία που συνέδεαν το κρασί με καρδιαγγειακά οφέλη έχουν πλέον αμφισβητηθεί, καθώς θεωρούνται επηρεασμένα από μεθοδολογικά σφάλματα.

Πως να πίνεις με ασφάλεια!

Η ιδανική σύσταση είναι μία: Να αποφύγετε το αλκοόλ! Όσοι, όμως, το καταναλώνουν πρέπει να το κάνουν συνειδητά και όχι σε καθημερινή βάση.

Η κατανάλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από καλό ύπνο, ισορροπημένη διατροφή και καθημερινή άσκηση, ενώ οι ποσότητες δεν πρέπει να ξεπερνούν όσα ορίζουν οι ειδικοί στην υγεία και την ευεξία.

