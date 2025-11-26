4 τροφές που είναι καλό να αποφεύγεις όταν πίνεις καφέ

Ανακαλύψτε πώς να απολαμβάνετε το αγαπημένο σας ρόφημα χωρίς ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Ο καφές είναι ένα από τα πιο ευρέως καταναλισκόμενα ροφήματα στον κόσμο και έχει μελετηθεί εκτενώς για τις βιοδραστικές ενώσεις του, όπως η καφεΐνη και τα πολυφαινολικά αντιοξειδωτικά.

Η καφεΐνη που περιέχει μπορεί να ενισχύσει τη γνωστική λειτουργία, την εγρήγορση και την αθλητική απόδοση, ενώ τα πολυφαινολικά αντιοξειδωτικά του συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες και την πρόληψη φλεγμονών.

Επιπλέον, η τακτική, μετρημένη κατανάλωση καφέ έχει συνδεθεί με μειωμένο κίνδυνο ορισμένων χρόνιων παθήσεων, όπως καρδιαγγειακά προβλήματα και διαβήτης τύπου 2, και μπορεί να ενισχύσει τον μεταβολισμό. Όμως παρά τα οφέλη του στην υγεία, δεν συνδυάζεται ιδανικά με όλα τα τρόφιμα.

Γι’ αυτό, αν θέλετε να απολαμβάνετε το αγαπημένο σας ρόφημα, αξίζει να γνωρίζετε ποιες τροφές καλό είναι να αποφεύγετε όταν πίνετε καφέ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr