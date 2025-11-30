Λίστα Hare: Οι 22 ερωτήσεις που αποκαλύπτουν πως κάποιος είναι ψυχοπαθής

Παρότι ένας στους 100 πληροί τα κριτήρια ψυχοπάθειας, τα σημάδια συνήθως περνούν απαρατήρητα. Ένας Βρετανός εγκληματολόγος εξηγεί τον έλεγχο που μπορεί να τα αποκαλύψει.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι περίπου το 1% του πληθυσμού πληροί τα κριτήρια ώστε να κριθεί πως πάσχει από ψυχοπάθεια, όμως η αναγνώριση των συμπτωμάτων δεν είναι πάντα εύκολη, ακόμη και για ανθρώπους που το ξέρουν καλά.

Ο Βρετανός εγκληματολόγος David Wilson, όπως αποκάλυψε στο LADbible, υπάρχει η διάσημη λίστα Hare, απλές ερωτήσεις που μπορούν να διαγνώσουν αν κάποιος είναι ψυχοπαθής.

Ο Wilson έχει στην «πλάτη» του 30 χρόνια εμπειρίας από συνεντεύξεις και προφίλ δολοφόνων και εξηγεί πως τέτοιου είδους άνθρωποι δεν έχουν εμφανή χαρακτηριστικά: «Αν είχαν κέρατα ή ουρά θα ήταν πολύ εύκολο να τους εντοπίσεις. Έχω συναντήσει σημαντικό αριθμό ανθρώπων που χρησιμοποίησαν θανατηφόρα βία και θα βαθμολογούνταν πολύ ψηλά στη λίστα Hare και άλλους που δεν ήταν καθόλου βίαιοι».

Τι είναι η λίστα Hare και ποια η χρησιμότητά της

Η λίστα δημιουργήθηκε από τον Καναδό ψυχολόγο Robert D. Hare τη δεκαετία του '70 ως εργαλείο αξιολόγησης ψυχοπαθητικών ή αντικοινωνικών τάσεων, ενώ σήμερα χρησιμοποιείται διεθνώς ως εργαλείο για τους ειδικούς ψυχικής υγείας. Αν και στη σύγχρονη εκδοχή του αποτελείται από 20 ερωτήματα, ο Wilson αναφέρει πως στην αρχική υπήρχαν 22.

Η ψυχοπάθεια μπορεί να παραμένει αόρατη στην καθημερινότητα. Λείπει η ενσυναίσθηση, η συναισθηματική βάθος, το αίσθημα ενοχής, αλλά αυτά συχνά καλύπτονται από γοητεία ή «κανονικότητα». Γι' αυτό και η λίστα Hare εξακολουθεί να θεωρείται σημαντική για τους ειδικούς.

Οι 22 ερωτήσεις της αρχικής λίστας Hare

Η αξιολόγηση είναι απλή: 0-2 (0: δεν ισχύει, 1: ισχύει κάπως και 2: ισχύει σίγουρα). Η συνολική βαθμολόγια είναι από 0-40 και η εκτίμηση πρέπει να γίνεται μόνο από τον ειδικό.

Αυτές είναι και οι 22 ερωτήσεις της λίστας:

Είσαι επιπόλαιος/η ή επιδεικνύεις επιφανειακή γοητεία; Έχετε προηγούμενη διάγνωση ψυχοπαθούς (ή παρόμοιας πάθησης); Είστε εγωκεντρικός/ή ή έχετε μια μεγαλοπρεπή αίσθηση αυτοεκτίμησης; Είστε επιρρεπείς στην πλήξη / έχετε χαμηλή ανοχή στην απογοήτευση; Συμμετέχετε σε παθολογικά ψεύδη και εξαπάτηση; Κάνεις απάτη ή έλλειψη ειλικρίνειας; Έχετε έλλειψη τύψεων ή ενοχής; Έχετε έλλειψη συναισθηματικής ευαισθησίας και βάθους; Αδιάφορος/η / έλλειψη ενσυναίσθησης Ακολουθείτε έναν παρασιτικό τρόπο ζωής; Ευερεθιστότητα / κακός έλεγχος συμπεριφοράς Έχετε άτακτες σεξουαλικές σχέσεις; Παρουσιάσατε προβλήματα συμπεριφοράς από νωρίς; Σας λείπουν ρεαλιστικά, μακροπρόθεσμα σχέδια; Είσαι παρορμητικός/ή;

Πότε θεωρείται κάποιος ψυχοπαθής;

Σύμφωνα με το University of Toronto, ένας μέσος άνθρωπος συγκεντρώνει περίπου 5-6 βαθμούς. Όσοι συγκεντρώνουν 25-30+ βαθμούς είναι πιθανότερο να πληρούν τα κριτήρια ψυχοπαθητικής προσωπικότητας.

Ο Wilson αναφέρει ότι η ψυχοπάθεια συνδέεται συχνά με αδυναμία κατανόησης ηθικών κανόνων και όχι απαραίτητα με τη βία.

