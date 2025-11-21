Κινέζος κέρδισε τον πιο «απαιτητικό» διαγωνισμό ξαπλώματος: 33 ώρες και 35 λεπτά χωρίς να σηκωθεί ούτε για τουαλέτα

Σε εμπορικό κέντρο της Κίνας διεξήχθη ένας από τους πιο παράξενους διαγωνισμούς με τους συμμετέχοντες να ξαπλώνουν σε στρώμα για όσο αντέχουν, χωρίς καμία άδεια για τουαλέτα.

Στην πόλη Μπαοτού της Μογγολίας συγκεντρώθηκαν 240 άτομα για να συμμετάσχουν σε έναν αναπάντεχο αγώνα, βασισμένο στη φιλοσοφία του «lying flat», μια δημοφιλή τάση στην Κίνα που υμνεί την απόρριψη της εξαντλητικής καθημερινότητας και την επιλογή ενός πιο αργού, χαλαρού τρόπου ζωής.

Οι κανόνες: Απλοί αλλά... σκληροί

Οι κανόνες ήταν λιτοί αλλά αμείλικτοι. Οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να παραμείνουν ξαπλωμένοι στο στρώμα τους όσο το δυνατόν περισσότερο. Επιτρεπόταν διάβασμα, φαγητό, χρήση κινητού και το να αλλάζουν πλευρά, αλλά απαγορευόταν πλήρως να σηκωθούν, ακόμη και για τουαλέτα.

Μέσα στο πρώτο 24ωρο αποκλείστηκαν 186 άτομα. Οι εναπομείναντες συμφώνησαν σε αυστηρότερους κανόνες, και μετά τις 30 ώρες λίγοι μόνο παρέμεναν στο παιχνίδι.

Στις 33 ώρες και 9 λεπτά είχαν απομείνει τρεις συμμετέχοντες. Δύο λεπτά αργότερα αποκλείστηκε ο ένας, και οι τελευταίοι δύο άντεξαν για πάνω από 20 λεπτά πριν τελικά ο ένας εγκαταλείψει στα 33:35.

Ο μεγάλος νικητής με τη βοήθεια... πάνας

Σύμφωνα με κινεζικά ΜΜΕ, ο μεγάλος νικητής φορούσε πάνα για να μην αναγκαστεί να σηκωθεί, κάτι που έκαναν αρκετοί συμμετέχοντες, οπότε δεν υπήρξε κανένας αποκλεισμός. Ο πρώτος νικητής κέρδισε 3.000 γιουάν (περίπου 420 δολάρια), ο δεύτερος 2.000 και ο τρίτος 1.000.

Ο διαγωνισμός αποδείχθηκε τεράστια επιτυχία στη χώρα, με δεκάδες εκατομμύρια θεατές να παρακολουθούν ζωντανά την 33ωρη και 35λεπτη δοκιμασία.

