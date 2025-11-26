Η Κίνα σχεδιάζει υποθαλάσσιο τούνελ 123 χλμ. που θα μειώνει ώρες διαδρομής σε 40 λεπτά.

Στην Κίνα έχουν μια μοναδική ικανότητα: εκεί που ο υπόλοιπος κόσμος βλέπει εμπόδια, εκείνοι βλέπουν μια ακόμη πρόκληση που μπορούν -και πρέπει- να την ξεπεράσουν. Μετά τις υπερυψωμένες γέφυρες, τις πόλεις που χτίζονται σε… χρόνο ντε τε και τα τρένα που φτάνουν πριν καν προλάβεις να πεις «εισιτήριο», το νέο τους στοίχημα είναι ακόμη πιο φιλόδοξο: Ένας υποθαλάσσιος σιδηροδρομικός διάδρομος 123 χιλιομέτρων που θα διατρέχει τον πυθμένα του στενού Bohai και θα «πετσοκόβει» την απόσταση ανάμεσα στη Liaodong και τη Shandong μέσα σε μόλις 40 λεπτά.

Και μιλάμε για μια διαδρομή που σήμερα απαιτεί ώρες ολόκληρες, καθώς τα τρένα χρειάζονται να κάνουν ολόκληρο κύκλο γύρω από τον κόλπο, μια διαδρομή που ξεπερνάει τα 1.400 χλμ. Η εναλλακτική, σήμερα, περιλαμβάνει κι ένα ταξίδι με ferry boat, με διάρκεια κοντά στις 8 ώρες! Η Κίνα θέλει να βάλει ένα τέλος σε αυτό το χάσιμο χρόνου και ετοιμάζει μια από τις πιο εντυπωσιακές τομές στον τομέα των μεταφορών της σύγχρονης εποχής.

Μια επένδυση με φοβερές προοπτικές

Αν ολοκληρωθεί, θα είναι το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ ταχείας κυκλοφορίας στον πλανήτη, αφήνοντας κατά πολύ πίσω του το ιαπωνικό Seikan των 53 χιλιομέτρων. Το κινεζικό mega-project θα αποτελείται από δύο παράλληλες σιδηροδρομικές στοές υψηλής ταχύτητας και έναν τρίτο, κεντρικό διάδρομο για συντήρηση και διαφυγή έκτακτης ανάγκης. Οι συρμοί θα φτάνουν μέχρι τα 250 χλμ./ώρα, δημιουργώντας μια νέα «ραχοκοκαλιά» μεταφορών που θα ενώνει τον βορρά σε πραγματικό χρόνο.

Το κόστος; Περίπου 220.000 εκατομμύρια γιουάν -ήτοι, πάνω από 26 δισ. ευρώ. Κανείς δεν μένει με ανοιχτό το στόμα, ωστόσο: μιλάμε για την Κίνα και για έργο που, θεωρητικά, μπορεί να αποφέρει έως 20 δισ. γιουάν τον χρόνο. Ένας πραγματικός επενδυτικός μαραθώνιος, με φοβερές προοπτικές.

Το δύσκολο κομμάτι της υπόθεσης

Όσο εντυπωσιακό κι αν ακούγεται το όραμα, άλλο τόσο -αν όχι περισσότερο- δύσκολη είναι η υλοποίησή του. Η περιοχή κάτω από το στενό είναι γνωστή για τη σεισμική της δραστηριότητα, ενώ τα βάθη και η πίεση που ασκείται απαιτούν τεχνολογία που κινείται στα όρια του «ακατόρθωτου». Από συστήματα αερισμού και υδατοστεγάνωσης μέχρι διαδρόμους εκκένωσης που πρέπει να λειτουργούν με απόλυτη ακρίβεια, όλα θα δοκιμάσουν τα όρια της κινεζικής μηχανικής.

Το project βρίσκεται ακόμη στα πρώιμα στάδια, καθώς λαμβάνουν χώρα μελέτες, προσομοιώσεις,τεχνικοί και οικονομικοί έλεγχοι. Οι πιο αισιόδοξοι μιλούν για ολοκλήρωση του έργου μέσα σε 10–15 χρόνια. Αν όντως φτάσει στη... γραμμή τερματισμού, δεν θα είναι απλώς άλλο ένα κινεζικό πολυδάπανο μεγαλούργημα. Θα είναι μια απόδειξη ότι η φράση «αδύνατο έργο» στην Κίνα μάλλον χρειάζεται… αναθεώρηση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ