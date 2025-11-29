Οι απατεώνες των SMS κερδίζουν δεκάδες χιλιάδες τον μήνα και τα ξοδεύουν σε... επώνυμα παπούτσια και τσάντες!

Ο Ντετέκτιβ Επιθεωρητής Πολ Κέρτις στέκεται ανάμεσα σε στοίβες από επώνυμα παπούτσια και τσάντες σε μια αίθουσα γεμάτη κατασχεμένα αντικείμενα. Χιλιάδες ζευγάρια παπουτσιών και αμέτρητες τσάντες είναι στοιβαγμένα με τάξη σε πλαστικά κιβώτια, όλα λάφυρα από οικονομικούς απατεώνες που στέλνουν μαζικά παραπλανητικά SMS, μια πρακτική γνωστή ως smishing.

«Δεν κρατούν χρήματα. Τα ξοδεύουν αμέσως», αναφέρει ο Κέρτις στο BBC, δείχνοντας τη συλλογή. «Εδώ υπάρχουν περίπου 8.500 με 10.000 αντικείμενα, αποτελέσματα εφόδων και ερευνών που κάναμε σε σπίτια υπόπτων». Η μυρωδιά του καινούργιου δέρματος γεμίζει τον χώρο, ενώ οι πολύχρωμες γόβες Gucci τραβούν το βλέμμα σαν λάφυρα μιας παράνομης πολυτελούς ζωής.Οι αγορές αυτές δείχνουν πόσα χρήματα αποκομίζουν οι δράστες από τις απάτες τους και πόσο γρήγορα τα ξοδεύουν.

Το smishing είναι ένας συνδυασμός των λέξεων SMS και phishing. Οι απατεώνες στέλνουν μηνύματα που μοιάζουν με ειδοποιήσεις από τράπεζες ή οργανισμούς και πείθουν τα θύματα να αποκαλύψουν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς, ακόμη και PIN.

Ο Κέρτις ανήκει στη Μονάδα Καρτών και Εγκλημάτων Πληρωμών, μια ειδική ομάδα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και της Αστυνομίας της Πόλης του Λονδίνου, με εθνική αρμοδιότητα και χρηματοδότηση από τον τραπεζικό κλάδο. Αποστολή της: η καταπολέμηση οικονομικής απάτης.

Πώς λειτουργούν οι απατεώνες

«Σε πρόσφατη υπόθεσή μας, ο κατηγορούμενος έστειλε 15.000 μηνύματα μέσα σε πέντε ημέρες. Αυτό αντιστοιχούσε σε έσοδα περίπου 100.000 λιρών τον μήνα», λέει ο Κέρτις. Αναφέρεται στον Ρουιτσέν Σιόνγκ, έναν Κινέζο φοιτητή που γυρνούσε όλο τον Μάρτιο στο Λονδίνο, στέλνοντας μαζικά μηνύματα σε χιλιάδες ανυποψίαστους χρήστες. Ο Σιόνγκ καταδικάστηκε σε 58 εβδομάδες φυλάκιση τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με την Ofcom, ένας στους δύο χρήστες κινητού στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε ύποπτο μήνυμα μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Φεβρουαρίου 2025.

«Ένιωσα ανόητος, σαν να με είχαν παραβιάσει»

Ο 64χρονος Γκιντεόν Ραμπίνοβιτς, από το Μπέρκσαϊρ, έπεσε θύμα smishing πριν από δύο μήνες. Χάνοντας περισσότερες από 1.000 λίρες μέσα σε λίγες ώρες, περιγράφει την εμπειρία ως βαθιά τραυματική. «Ένιωσα σαν απίστευτα ανόητος, σαν να με είχαν παραβιάσει», λέει. «Για μέρες μετά ήμουν σοκαρισμένος. Ένιωθα ευάλωτος. Δεν ήξερα ποιον να εμπιστευτώ».

Το μήνυμα που έλαβε φαινόταν να προέρχεται από την τράπεζά του, δήθεν για ύποπτη συναλλαγή. Μέσα σε δυόμισι ώρες, είχε χάσει 1.400 λίρες. «Με τρόμαξε όχι μόνο η απώλεια των χρημάτων, αλλά και το ότι αυτοί οι άνθρωποι γνώριζαν ποιος είμαι και πού ζω».

Τα ψεύτικα μηνύματα συχνά προσποιούνται ότι προέρχονται από μεγάλες εταιρείες, τράπεζες, κούριερ ή παρόχους υπηρεσιών. Περιλαμβάνουν έναν σύνδεσμο που οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα όπου τα θύματα καλούνται να δώσουν προσωπικά δεδομένα ή να μεταφέρουν χρήματα.

Τα εργαλεία των απατών

Το smishing γίνεται κυρίως με δύο τρόπους:

– Με “SIM farms”, συσκευές που χωρούν δεκάδες κάρτες SIM και μπορούν να στέλνουν χιλιάδες μηνύματα.

– Με SMS Blasters, που ξεγελούν κοντινά κινητά να συνδεθούν και τα «βομβαρδίζουν» με παραπλανητικά SMS.

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα απαγορεύσει τα SIM farms έως τα τέλη του επόμενου έτους, καθιστώντας την κατοχή ή προμήθειά τους παράνομη χωρίς ειδική άδεια.

«Εύκολο να γίνει, δύσκολο να εντοπιστεί»

Ο Σιαράν Μάρτιν, πρώην επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας, εξηγεί ότι το smishing είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

«Πολλά γίνονται από το εξωτερικό. Ακόμη και όταν γίνονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι δύσκολα ανιχνεύσιμα», λέει. «Οι αστυνομικές επιχειρήσεις βοηθούν, αλλά δεν είναι η στρατηγική λύση. Η λύση είναι η ενημέρωση: σοβαρές εταιρείες δεν ζητούν ποτέ χρήματα μέσω SMS».

Οι Αρχές συμβουλεύουν:

– Μην ανοίγετε ποτέ συνδέσμους από ανεπιθύμητα μηνύματα.

– Επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας αν πιστεύετε ότι πέσατε θύμα απάτης.

Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να περιοριστεί ένα φαινόμενο που αποφέρει τεράστια κέρδη στους δράστες και αφήνει πίσω του χιλιάδες εξαπατημένους.