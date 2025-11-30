Η άγρια επίθεση σε κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο αποδίδεται σε βεντέτα για χασισοφυτεία, σύμφωνα με στοιχεία που έρχονται ξανά στο φως.

Την ώρα που στην Κρήτη έχει αναπτυχθεί ισχυρή δύναμη της Ελληνικής Αστυνομίας για να αποτραπεί οποιαδήποτε συνέχεια στο διπλό φονικό των Βοριζίων, επανέρχονται στην επικαιρότητα παλιές υποθέσεις που είχαν προκαλέσει σοκ στο νησί.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές είναι η άγρια επίθεση σε 70χρονο κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο το φθινόπωρο του 2024, μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, αφού οι δράστες του έκοψαν τη γλώσσα με ψαλίδι για τα πρόβατα. Η Ελληνική Αστυνομία αποδίδει τη φρικτή αυτή ενέργεια σε βεντέτα που συνδέεται με τον εντοπισμό χασισοφυτείας στην περιοχή.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, κάποιοι θεώρησαν τον 70χρονο υπεύθυνο για την αποκάλυψη της χασισοφυτείας από τις Αρχές και αποφάσισαν να τον στοχοποιήσουν με τον πιο βίαιο τρόπο. «Είχαν επιτεθεί και με καυστικό υγρό σε στενό συγγενικό του πρόσωπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με βάση τις πληροφορίες που μετέδωσε ο ίδιος, η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται πλέον σε φάση εκτεταμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού, με στόχο να διαλύσει περίπου 15 εγκληματικές οργανώσεις της περιοχής, οι οποίες λειτουργούν με οικογενειακή δομή και εμπλέκονται σε υποθέσεις βαριάς εγκληματικότητας.

