Τροχαία και κάμερες κατέγραψαν επιχειρηματία να κινείται με 216 χλμ./ώρα στη Βουλιαγμένης, με το βίντεο-ντοκουμέντο να οδηγεί στη σύλληψή του.

Συνελήφθη γνωστός 56χρονος επιχειρηματίας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, μετά τη δημοσιοποίηση

Συνελήφθη γνωστός 56χρονος επιχειρηματίας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο–ντοκουμέντου που τον δείχνει να οδηγεί τη Lamborghini του σαν να κάνει «ράλι». Τα ραντάρ της Τροχαίας κατέγραψαν το όχημα να κινείται με 216 χλμ./ώρα, σε σημείο όπου το όριο είναι μόλις 70 χλμ./ώρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της Αργυρούπολης, όταν οι κάμερες εντόπισαν το υπερπολυτελές αυτοκίνητο να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας έκαναν αμέσως σήμα στον οδηγό να σταματήσει και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Στον επιχειρηματία επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ, καθώς και αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κυρώσεις για υπερβολική ταχύτητα αυτού του μεγέθους.

Δείτε το σχετικό βίντεο: