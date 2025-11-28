Οι Reflection Black επιστρέφουν για να παραδώσουν ξανά τα σκοτεινά μουσικά διαπιστευτήριά τους με το νέο single «Dreams Fade to Nothing» που θα ενθουσιάσει τους fans τους

Το κομμάτι συνεχίζει την καταβύθιση του συγκροτήματος στα γνώριμα ηχοτόπια του Post-Punk και του Gothic Rock, αυτή τη φορά με μια πιο άμεση και έντονη προσέγγιση σε σύγκριση με την ατμόσφαιρα γεμάτη synths και machine beats του full-length άλμπουμ του 2023, Last Stop to Nowhere.

Το «Dreams Fade to Nothing» είναι πλούσιο σε καταιγιστικές μελωδίες, κολληματικές κιθαριστικές συνθέσεις και εθιστικά φωνητικά hooks. Η υπνωτιστική του ατμόσφαιρα στηρίζεται στο δυνατό δέσιμο μπάσου και ντραμς, που δημιουργούν μια οργανική και στιβαρή βάση κάτω από την λαμπερή επιφάνεια του κομματιού. Ο ήχος του κομματιού αντλεί την έμπνευσή του από την αύρα συγκροτημάτων όπως οι Grave Pleasures και Beastmilk, μπολιάζοντάς την με τη σκοτεινή ατμόσφαιρα συγκροτημάτων όπως οι Unto Others και Tribulation, υπό το πέπλο του απόκοσμου, occult imagery των Reflection Black.

Ο Alex σχολιάζει: «Δύο χρόνια μετά την τελευταία μας κυκλοφορία, αυτό το κομμάτι σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για εμάς, καθώς είναι η πρώτη μας ηχογράφηση ως τετραμελής πλέον σύνθεση. Το Dreams Fade to Nothing εξερευνά την αστρική προβολή — ένα ταξίδι του πνεύματος προς την αναζήτηση της υπέρβασης, όπου η ολοκλήρωση έρχεται μόνο μέσα από την αποδοχή του κενού των ανώτερων επιπέδων».

Το single συνοδεύεται από music video, σε παραγωγή του Jim Georgosopoulos:

Reflection Black - Dreams Fade to Nothing (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Recorded at Unreal Studio and Red Panda Studio by Alex Ketenjian and Sokratis Bebis

Mixed & mastered at Unreal Studio by Alex Ketenjian

Cover art photography by Veneration of Light

Σχετικά με τους Reflection Black

Με έδρα την Αθήνα, οι Reflection Black δημιουργούν αιχμηρό Gothic Rock και Post-Punk. Η κυκλοφορία του πρώτου τους EP Entering Dreamtime το 2022 (Razorbleed Productions) και του ντεμπούτο full-length Last Stop to Nowhere το 2023 (Swiss Dark Nights) έδωσαν μια πρώτη καλή γεύση από το δηλητήριο τους.

Έκτοτε, το συγκρότημα έχει εμφανιστεί live δίπλα σε εγχώρια και διεθνή acts όπως οι Then Comes Silence, Darkways και Scheitan.

Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, οι Reflection Black ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το πιο δυνατό υλικό τους μέχρι σήμερα — και να το παρουσιάσουν live σε όσο περισσότερες συναυλίες και φεστιβάλ μπορούν.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ