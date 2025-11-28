Σοκ προκαλεί η άγρια δολοφονία 75χρονης στη Σαλαμίνα από τη 46χρονη νύφη της, με αποκαλυπτικά ηχητικά να δείχνουν τις τελευταίες δραματικές στιγμές.

Το πανελλήνιο παρακολουθεί συγκλονισμένο την υπόθεση της άγριας δολοφονίας 75χρονης γυναίκας στη Σαλαμίνα, την οποία η 46χρονη νύφη της φέρεται να μαχαίρωσε τουλάχιστον 17 φορές στις 31 Οκτωβρίου. Η κατηγορούμενη κρίθηκε προφυλακιστέα με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας.

Παρότι πριν λίγες ημέρες είχε ομολογήσει το έγκλημα, η 46χρονη εμφανίστηκε ενώπιον της ανακρίτριας αρνούμενη τις κατηγορίες και επικαλούμενη κενά μνήμης. Η στάση αυτή προκάλεσε νέα ερωτήματα γύρω από τα κίνητρα και την ψυχική της κατάσταση.

Τα ηχητικά ντοκουμέντα που σοκάρουν: «Πάρε τα λεφτά αγόρι μου, σε παρακαλώ μη με σκοτώνεις»

Η εκπομπή Live News παρουσίασε ανατριχιαστικά ηχητικά από τις τελευταίες στιγμές της 75χρονης. Στο υλικό ακούγονται τα χτυπήματα στο παράθυρο, το σπασμένο τζάμι και η εισβολή της δράστριας στο σπίτι.

Η ηλικιωμένη, που δεν είχε αναγνωρίσει τη νύφη της λόγω της αλλοιωμένης βαριάς φωνής, πίστευε ότι είχε πέσει θύμα ληστείας. Την προσφωνούσε «αγόρι μου» και την ικέτευε να πάρει τα χρήματα και να φύγει.

«Πού είναι τα λεφτά; Πες πού είναι;», ακούγεται να της λέει αρχικά η 46χρονη με την 75χρονη να απαντά: «Τι θέλεις αγόρι μου; Να με σκοτώσεις; (ακούγεται χτύπημα)» Τότε ακούγεται να παίρνει ένα γυάλινο μπουκάλι που βρήκε στο δωμάτιο και την χτυπά στο κεφάλι. Η 75χρονη εκλιπαρεί για τη ζωή της: «(επιφώνημα πόνου)… Σε παρακαλώ, εκεί τα έχω, πήγαινε».

Ακούγεται ένα ακόμη σφοδρό χτύπημα και η ηλικιωμένη που σφαδάζει από τον πόνο. Κι ύστερα, η παράκλησή της: «Αμαρτία είναι, σε παρακαλώ… (ακούγεται χτύπημα) εκεί πέρα έχει εκεί, εκεί που είναι οι ρόδες, εκεί είναι η τράπεζα, παρ’ την και φύγε».

Η γυναίκα της δείχνει το σημείο που κρύβει τα χρήματα, πιθανότατα στο βοηθητικό τραπεζάκι. Όμως η 46χρονη αντί να τα πάρει και να φύγει, πάει στην κουζίνα και, όπως τουλάχιστον αρχικά έχει ομολογήσει, παίρνει ένα μαχαίρι και αρχίζει να την καρφώνει: «Σταμάτα ρε παιδί μου! Σταμάτα! (ακούγεται χτύπημα). Αφού στα έδωσα, φύγε! Να με σκοτώσεις θες; Πες μου! (ακούγεται χτύπημα) Γιατί; Γιατί; Γιατί; Φτάνει! Βοήθεια!».

Η γυναίκα ρωτούσε επίμονα ένα γιατί. Δεν μπορούσε να καταλάβει το μίσος, το μένος και τον σκοπό του ανθρώπου που είχε απέναντί της αφού του είχε δώσει αυτό που ζητούσε. Δίχως έλεος, της έδωσε την χαριστική βολή ενώ άκουγε την 75χρονη να ψάλλει το «Πάτερ Ημών» τις τελευταίες της στιγμές.

Το λάθος που πρόδωσε την 46χρονη

Παρότι προσπάθησε να μιμηθεί αντρική φωνή για να εμφανιστεί ως διαρρήκτης, ένα κρίσιμο σημείο την αποκάλυψε. Όταν είδε το σκυλάκι της ηλικιωμένης, του μίλησε με την κανονική της φωνή: «Ήσυχα, Ίρις!». Έτσι η 75χρονη συνειδητοποίησε ποια ήταν μπροστά της.

Οι αρχές έχουν στην κατοχή τους πλήρες βίντεο με ήχο που καταγράφει όλο το φονικό: από την είσοδο της δράστριας μέχρι την αποχώρησή της. Καταγράφονται οι κινήσεις, οι διάλογοι και τα θανατηφόρα χτυπήματα. Στο σπίτι υπήρχαν περίπου 8.000 ευρώ που εξαφανίστηκαν. Παρά τα στοιχεία, η 46χρονη υποστηρίζει ότι δεν βρήκε χρήματα και δεν πήρε τίποτα.

