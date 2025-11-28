Όχι, δεν είναι AI: Δρόμος στην Ήπειρο κόπηκε στα δύο μετά τη βροχή!

Έργο που χρειάστηκε τέσσερα χρόνια… άντεξε μερικές ώρες βροχής πριν κοπεί στα δύο σαν παξιμάδι.

Αν υπάρχει κάτι σταθερό στην Ήπειρο, αυτό είναι το… νερό. Κυλά παντού, ποτίζει τα πάντα και, όπως φαίνεται, κάνει και crash test στα οδικά έργα.

Το νεότερο «θύμα» των τελευταίων βροχοπτώσεων είναι ένα ολοκαίνουριο τμήμα δρόμου που συνδέει τον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Δωδώνης με τον διαχρονικά ταλαιπωρημένο άξονα Τύρια–Σιστρούνι. Ένα έργο τετραετίας, που άντεξε όσο αντέχει και το ίντερνετ στο χωριό: μέχρι να πέσει η πρώτη καταιγίδα.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε το epirusgate.gr δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Ο δρόμος δεν «έκανε μια απλή ρωγμή». Δεν «έπαθε μια απλή ζημιά». Άνοιξε στα δύο. Κυριολεκτικά. Ένα ρήγμα τόσο γενναίο που θα το γλυκοκοίταζε ο Τσελέντης και ο Παπαζάχος. Κι αν κάποιος βιαστεί να υποθέσει ότι η εν λόγω φωτογραφία είναι αποτέλεσμα ΑΙ, θα τον προλάβουμε και θα του πούμε ότι η φωτό -αλλά και η ίδια η πραγματικότητα που αποτυπώνει- είναι 100% made in Ήπειρος.

Το συγκεκριμένο τμήμα, που υποτίθεται θα έδινε ανάσα στη μετακίνηση των κατοίκων, πλέον τους... κόβει την ανάσα. Η κυκλοφορία προς και από τον Άγιο Ανδρέα διακόπηκε, και οι οδηγοί αναγκάζονται να κάνουν τον κύκλο μέσω Αρτοπούλας.

Αναπόφευκτα, η κουβέντα πήγε πάλι στο «φταίει ο δρόμος ή η βροχή» και η Περιφέρεια καλείται τώρα να εξηγήσει πώς ένα έργο χρόνων διαλύθηκε μέσα σε λίγες ώρες.

