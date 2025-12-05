Eurovision 2026: Η Ντάνα Ιντερνάσιοναλ ξεσπά: «Δεν θέλετε πλέον να τραγουδάμε μαζί σας;»

Η Ντάνα Ιντερνάσιοναλ καταδικάζει τις αποχωρήσεις χωρών από τη Eurovision, κατηγορώντας τον «ατελείωτο πόλεμο» για την απομόνωση του Ισραήλ.

Ηνικήτρια της Eurovision του 1998, Ντάνα Ιντερνάσιοναλ, επανήλθε στο προσκήνιο με αιχμηρά σχόλια για την κρίση που ξέσπασε γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού.

Η ποπ σταρ καταδίκασε την απόφαση τεσσάρων χωρών - Ιρλανδίας, Ισπανίας, Σλοβενίας και Ολλανδίας - να αποχωρήσουν από τη Eurovision 2026, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

