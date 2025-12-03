Μαρίνα Σπανού: Είναι ταξίδι

Η Μαρίνα Σπανού μας ταξιδεύει και μας περιμένει στις 14 Δεκεμβρίου (20:30) στο «Fuzz».

Η πρώτη σκέψη που μας πάει στην επόμενη και η επόμενη στην επόμενη και… Μα, καλά; Μετράς τα κλικ και τα views; Δεν απαντάς γιατί ξέρεις ότι θα προδώσεις την ενοχή σου, την αντίφασή σου, την ανακολουθία σου. Η τέχνη δεν μετριέται με κανένα τρόπο. Βιώνεται! Παρ’ όλα αυτά… Το όνομά της μπήκε στη μηχανή αναζήτησης, στη γνωστή πλατφόρμα ροής ακουστικού περιεχομένου και οι αριθμοί ήρθαν στα μάτια μας. Αυθόρμητα βγήκε η έκπληξη, η απορία και ο θαυμασμός. Αυτό ήταν το πρώτο ερέθισμα για να «γεμίσει» τις επιφάνειες του σπιτιού, της εργασίας, η φωνή της Μαρίνας Σπανού.

Το όνομά της έχει κάτι από την ανοιχτωσιά του αιγαιοπελαγίτικου ορίζοντα και τη σταθερότητα του βράχου, του βλέμματος, του προσωπικού, συλλογικού, χρόνου. Η καλλιτέχνιδα στέκεται μόνη και με τη φωνή και την κιθάρα φτιάχνει τη σκηνή, τις σκηνές και τους ανθρώπους που έρχονται και την ακούνε, την αγκαλιάζουν το με το είναι τους και την γεμάτη ανάγκη ψυχή τους. Και όσο πατάς «κλικ» για να ακούσεις το επόμενο κομμάτι, τόσο βιώνεις την παρουσία της Μαρίνας Σπανού και αυτή σε ταξιδεύει παντού. Και πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται χνάρια, αποφάσεις της στιγμής, στιγμές, ευχές, αναμονές, γεγονότα δικά σου και άλλων. Η Μαρίνα Σπανού, στις 14 Δεκεμβρίου (20:30), στο «Fuzz», σας περιμένει για άλλο ένα «κλικ», άλλο ένα «view».

Σε αυτό το ταξίδι είμαστε μαζί της



Η Μαρίνα Σπανού είναι η θαλασσινή, καλοκαιρινή, αύρα που επιμένει. Εύθραυστη και δυνατή αφήνεται στο κύμα του χρόνου και μέσα από τους τροχούς των εποχών κρατά το σώμα και το πνεύμα της ισχυρό. Ψιθυρίζει, αφηγείται, στιλβώνει τις μελωδίες και το διάκενο των πλήκτρων καθαρίζει προσεκτικά, χειρουργικά. Με μια αναπνοή δίνει πνοή και φτερά στην εκπνοή. Η φωνή της, η αφήγησή της, απομονώνει τη βουή και στο λευκό κενό στήνει όρθια την πεσμένη αλήθεια και την κάνει καμβά που αλλάζει με νότες, συγχορδίες, ενορχηστρώσεις, στίχους, πρόβες…

Και σε μια σκηνή, την πιο μικρή του κόσμου τούτου, αυτήν που οριοθετείται από μια καρέκλα κι έναν άδειο χώρο, φέρνει τον κόσμο μέσα, στα μέτρα της, στους διαδρόμους, στις εισόδους, εξόδους της. Και η Μαρίνα τραγουδά, τραγουδά και καταφέρνει πολλά, συναντά πολλούς και τους κάνει δικούς της ανθρώπους και αλλάζει τους τρόπους ζωής και ανταπόκρισης. Η βραδιά στο «Fuzz» ανήκει στους χρυσαφένιους ανθρώπους που το θέρος έφτιαξε και ο χειμώνας παίρνει στην αγκαλιά του. Η Μαρίνα Σπανού κρατά τη φλόγα αναμμένη και τη στιγμή ανυψωμένη.

Τα ταξίδια δεν τελειώνουν



Η Μαρίνα Σπανού κινείται σταθερά και ουσιαστικά. Σαν αστερισμός και σαν βρυχηθμός απλώνεται η ερμηνεία της και η δημιουργική της σκέψη. Και αυτή πάντα μας περιμένει και αφήνεται σε μας και εμείς σε αυτήν. Βελούδινη φωνή, με ωραία «τσακίσματα» και εμψυχωτικά ανεβάσματα. Και το ταξίδι συνεχίζεται και μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες και μία εκρηκτική εμφάνιση στο Λονδίνο για πρώτη φορά, δίνει ραντεβού ξανά στην πόλη της. Και πριν πάτε στο «Fuzz», τα λόγια της, σημείωμα για όλος, σας υποδέχονται: Εκεί που οι πεζόδρομοι και τα ταξίδια δεν τελειώνουν, εκεί που η πόλη θα βράσει ξανά και θα ηχούν μουσικές που μας θυμίζουν τις Αυγουστιάτικες μας υποσχέσεις, εκεί που μετράμε τις νέες εποχές σε αυτοσχέδιους ουρανούς και σε καινούργιους χορούς, εκεί σε περιμένω. Μέχρι τότε, ακούμε το νέο της άλμπουμ «Μεσαία Άρκτος».

INFO

Μαρίνα Σπανού

Fuzz Club [Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος, Αττική]

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου (20:30)

