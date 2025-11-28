Οδηγός μηχανής τυλίχτηκε ολόκληρος με μεμβράνη για να νικήσει την αθηναϊκή κακοκαιρία.

Κανένα αδιάβροχο μπουφάν, καμία ολόσωμη φόρμα, κανένα προστατευτικό αξεσουάρ για τη βροχή. Το πρωινό της Παρασκευής βρήκε τους Αθηναίους (και όχι μόνο) να ταλαιπωρούνται στους πλημμυρισμένους δρόμους της πόλης. Όχι όλους τους Αθηναίους. Ανάμεσά τους, ξεχώρισε ο ΕΝΑΣ.

Το βίντεο που ανέβηκε στο αγαπημένο «Τσίλι Καφενείο» (να μας συγχωρείτε, μύστες) δείχνει έναν οδηγό μηχανής, σταματημένο προσωρινά κάτω από μια γέφυρα, την ώρα που η βροχή πέφτει καταρρακτωδώς. Κουρασμένος προφανώς από το να τον «λούζει» ο ουρανός σε κάθε φανάρι, ανέλαβε προσωπικά δράση: τυλίχτηκε με μεμβράνη τροφίμων από πάνω μέχρι κάτω, κράνος, σώμα, μπότες, τα πάντα όλα!

Ο Έλληνας Bear Grylls, ήταν απόλυτα ήρεμος καθόλη τη διάρκεια της ιεροτελεστίας του αυτο-τυλίγματος, το οποίο το αντιμετώπιζε με υπομονή και στωικότητα. Στο βλέμμα του (και ας μη φαίνεται στο βίντεο), δεν υπήρχε κάτι του στιλ «κάνω κάτι περίεργο». Αυτό ήταν ξεκάθαρα ένα βλέμμα του τύπου «φίλε, ξέρω ακριβώς τι κάνω, το έχω ξανακάνει και δεν πέρασε σταγόνα».

Στα γραφεία του Gazzeta Plus, το βίντεο έγινε τόσο κολλητικό όσο και η ίδια η μεμβράνη και εμείς με τη σειρά μας αποδίδουμε τα δέοντα σπέκια στον Τεράστιο Ευρεσιτέχνη.

Απολαύστε τον:

