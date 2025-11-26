Ζευγάρι αποκαλύπτει την καθημερινότητά του στη Νορβηγία: «Κάνουμε 1 ώρα για ένα κρασί»

Νεαρή οικογένεια άφησε την Ολλανδία για τη Νορβηγία, αναζητώντας ηρεμία και φύση. Η καθημερινότητα όμως έχει πολλές παραπάνω δυσκολίες, απ' όσες περίμεναν.

Πριν από περίπου έναν χρόνο, η Désirée Pruijsten και η οικογένειά της πήραν μια μεγάλη απόφαση και εγκατέλειψαν την Ολλανδία για να ζήσουν στο αραιοκατοικημένο Rendalen της Νορβηγίας.

Μετακόμισαν σε ένα ξύλινο σπίτι χτισμένο στην πλαγιά του βουνού, αναζητώντας έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής μέσα στη φύση. Ο σύζυγός της, πρώην δάσκαλος, εργάζεται προσωρινά σε σούπερ μάρκετ, ενώ η οικογένεια ετοιμάζεται να αναλάβει έναν μικρό κάμπινγκ.

Το νέο καθημερινό, αλλά περίεργο, τους πρόγραμμα και η δύσκολη ζωή στη Νορβηγία

Τα δύο παιδιά της οικογένειας πηγαίνουν στο «Barnehage», τον νορβηγικό παιδικό σταθμό, όπου η προσαρμογή γίνεται πολύ πιο σταδιακά σε σχέση με την Ολλανδία. Οι γονείς παραμένουν μαζί τους εξαρχής, και αποχωρούν μόνο όταν τα παιδιά είναι πραγματικά έτοιμα.

Η ζωή όμως στον Βορρά έχει δυσκολίες:

Θερμοκρασίες που φτάνουν τους -28°C

Συχνές χιονοθύελλες και παγετός

Υποχρεωτικό… φτυάρι σε κάθε έξοδο από το σπίτι

Παρά τα ακραία στοιχεία, η οικογένεια απολαμβάνει τη φύση — μέχρι και άλκες εμφανίζονται συχνά στον κήπο τους.

Το πιο κοντινό σούπερ μάρκετ απέχει 15 λεπτά με το αυτοκίνητο. Ωστόσο, δεν έχει πάντα ό,τι χρειάζονται, ενώ για να αγοράσουν κρασί πρέπει να οδηγήσουν μία ολόκληρη ώρα, καθώς το αλκοόλ πωλείται μόνο σε συγκεκριμένα καταστήματα στη Νορβηγία. «Περνάμε τουλάχιστον μία ώρα οδηγώντας για ένα μπουκάλι κρασί», λέει χαρακτηριστικά η Désirée.

Γιατί όλο και περισσότεροι μετακομίζουν στη Νορβηγία

Παρά το κρύο και το υψηλό κόστος ζωής, η Νορβηγία γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής στους Ευρωπαίους που θέλουν μια νέα αρχή.

Οι λόγοι:

Υψηλό βιοτικό επίπεδο

Ισχυρό κοινωνικό κράτος

Δωρεάν σχολεία και νοσοκομεία

Απόλυτη ισορροπία εργασίας–οικογένειας

Χαμηλή εγκληματικότητα

Απέραντα, παρθένα τοπία

