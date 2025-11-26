Stranger Things: Πρωταγωνιστής είχε αποκαλύψει κατά λάθος το τέλος της 4ης σεζόν το 2016 (vid)

Παλιά συνέντευξη του Gaten Matarazzo ξανά ήρθε στην επιφάνεια και φαίνεται πως είχε «προβλέψει» βασική ανατροπή της 4ης σεζόν του Stranger Things.

Σε συζήτηση του 2016 με τον Ricky Camilleri (AOL), οι πρωταγωνιστές της πρώτης σεζόν του Stranger Things σχολίαζαν δημοφιλείς fan-theories. Εκεί, ο Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) αποκάλυψε μία θεωρία που όχι μόνο λάτρευε… αλλά βγήκε αληθινή στη σεζόν 4.

Μιλώντας για τα υπόλοιπα πειραματόζωα του Hawkins Lab, από το 1 έως το 10, ανέφερε πως: «Οι περισσότεροι είναι νεκροί, αλλά άλλοι εξορίστηκαν στο Upside Down και δεν μπορούσαν να φύγουν».

Και συνέχισε με μια ακόμη πιο τολμηρή ιδέα: «Επειδή έμειναν τόσο καιρό στο Upside Down, άλλαξαν, όπως είχε συμβεί και στον Will, και μεταμορφώθηκαν στο τέρας. Με λίγα λόγια, το τέρας ήταν ένα πρόσφατο πειραματικό υποκείμενο». Στο τέλος του κλιπ ακούγεται η Millie Bobby Brown να… μένει κάγκελο.

Οι fans του Stranger Things εξερράγησαν: «Είναι ιδιοφυΐα!»

Με την αναβίωση του βίντεο, οι θαυμαστές έσπευσαν να σχολιάσουν: «Ο τύπος είναι genius», «εκείνος ο fan που το σκέφτηκε πρέπει να πανηγυρίζει», «μήπως οι δημιουργοί πήραν ιδέες από αυτή τη θεωρία;».

Άλλοι πάντως έσπευσαν να προσγειώσουν την κουβέντα: «Παιδιά, μιλούσε για fan theory. Ή οι δημιουργοί το είδαν και το υιοθέτησαν… ή ήταν σύμπτωση».

Καθώς έρχεται η 5η σεζόν, οι θεωρίες φουντώνουν

Με τον κύκλο να κλείνει, οι θεωρίες για τον μεγάλο επίλογο έχουν αρχίσει ήδη να πολλαπλασιάζονται. Μία από τις πιο συζητημένες αφορά την εξαφάνιση του Will στην πρώτη σεζόν.

Μήπως ήταν η Eleven που άνοιξε την πόρτα του Will; Η θεωρία υποστηρίζει ότι, αφού η Eleven δραπέτευσε από το Hawkins Lab και κρυβόταν στο υπόστεγο των Byers, χρησιμοποίησε τις δυνάμεις της για να ανοίξει την πόρτα, κάτι που είτε έγινε από τρόμο, είτε για να αποπροσανατολίσει το Demogorgon ώστε να μην την ακολουθήσει.

Οι Duffer Brothers έχουν δηλώσει ότι τα demogorgons δεν είναι τηλεπαθητικά, άρα δεν θα μπορούσαν να ανοίξουν μόνα τους μια κλειδωμένη πόρτα. Άρα… μήπως ξέραμε την απάντηση από το 2016 και δεν το είχαμε πάρει είδηση;

Το τέλος πλησιάζει

Η 5η και τελευταία σεζόν του Stranger Things κυκλοφορεί σε τρία μέρη στο Netflix:

Μέρος 1: 25 Νοεμβρίου

Μέρος 2: 25 Δεκεμβρίου

Μέρος 3: 31 Δεκεμβρίου

Κι αν κρίνουμε από όσα προηγήθηκαν, ίσως τα μεγαλύτερα spoilers κρύβονται ήδη… μπροστά στα μάτια μας.

