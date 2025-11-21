Το γιγαντιαίο υποθαλάσσιο τούνελ της Νορβηγίας: Σκάβεται 24 ώρες το 24ωρο, 400 μέτρα κάτω από τη θάλασσα! (vid)

Το Rogfast γίνεται το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο οδικό τούνελ, αλλάζοντας τις μετακινήσεις στη δυτική Νορβηγία.

Η Νορβηγία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις πιο φιλόδοξες υποθαλάσσιες κατασκευές στον κόσμο: το Rogfast, ένα τούνελ που όταν ολοκληρωθεί θα είναι το μεγαλύτερο και βαθύτερο υποθαλάσσιο οδικό πέρασμα στον κόσμο. Με συνολικό μήκος 26,7 χιλιομέτρων και μέγιστο βάθος που αγγίζει τα 392 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, το νέο έργο θα ενώσει το Randaberg με το Bokn περνώντας κάτω από το Boknafjord, μειώνοντας δραστικά τη χρήση φέρι και βελτιώνοντας τις μετακινήσεις στη δυτική Νορβηγία.

Το Rogfast αποτελεί βασικό κομμάτι του μελλοντικού αυτοκινητόδρομου Ε39, μιας διαδρομής 1.100 χιλιομέτρων που φιλοδοξεί να ενώσει τον νότο της χώρας με τον βορρά χωρίς θαλάσσια εμπόδια. Ανάμεσα σε όλα τα επιμέρους έργα της διαδρομής, αυτό θεωρείται το πιο απαιτητικό τόσο για το βάθος όσο και για τις γεωλογικές συνθήκες. Με τους δύο παράλληλους μονοδρόμους του, η διαδρομή αναμένεται να μειώσει τον χρόνο μετακίνησης κατά περίπου 35 λεπτά.

24ωρη κατασκευή και γεωλογικές δυσκολίες

Παρότι το έργο ξεπερνά τα 20,6 δισ. κορώνες Νορβηγίας (περίπου 1,75 δισ. ευρώ), η κατασκευή συνεχίζεται ασταμάτητα. Μετά την παύση εργασιών το 2019 λόγω υπερβάσεων, τα συνεργεία επέστρεψαν στο σημείο το 2021 και από τότε η διάνοιξη συνεχίζεται μέρα-νύχτα. Στόχος είναι το τούνελ να παραδοθεί στην κυκλοφορία το 2031, με πλήρη ολοκλήρωση ως το 2033.

Οι συνθήκες κάτω από τα fjord είναι ακραίες: το πέρασμα διασχίζει σκληρά πετρώματα όπως γνεύσιο και γρανίτη, τα οποία εναλλάσσονται με τεκτονικές ασυνέχειες και πιο μαλακά στρώματα. Η μέθοδος διάνοιξης βασίζεται στον συνδυασμό διάτρησης και ελεγχόμενων εκρήξεων, με ρομποτικούς βραχίονες να ανοίγουν καθημερινά νέα μέτρα του τούνελ. Μετά από κάθε έκρηξη απαιτείται ισχυρός εξαερισμός για την απομάκρυνση καπνών πριν συνεχιστεί η εργασία.

Υπόγειος κόμβος και συστήματα ασφαλείας

Ένας από τους πιο περίπλοκους στόχους είναι η δημιουργία ενός υπόγειου κόμβου σε βάθος 250 μέτρων, ο οποίος θα συνδέει το τούνελ με την Kvitsøy. Παράλληλα, κατασκευάζονται περάσματα διαφυγής ανά 250 μέτρα, ενώ το σύστημα εξαερισμού σχεδιάζεται ώστε να διαχειρίζεται αέρα και καπνούς σε περιβάλλον τόσο μεγάλου βάθους.

Υπολογίζεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση θα έχουν απομακρυνθεί περίπου 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα βράχου. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του υλικού επαναχρησιμοποιείται σε άλλα έργα και σε παράκτιες ενισχύσεις, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κατασκευής.

Έξυπνη επίβλεψη με ψηφιακά εργαλεία

Το Rogfast θεωρείται πρωτοποριακό και για τον τρόπο παρακολούθησης της προόδου του. Μέσω της πλατφόρμας Tunneling Intelligence της Epiroc, οι ομάδες έργου βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τη θέση και την κατάσταση των μηχανημάτων, προβλέπουν πιθανούς κινδύνους και αναπροσαρμόζουν το σχέδιο εκσκαφής. Το σύστημα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα ασφαλείας και επιτρέπει άμεσες παρεμβάσεις, κάνοντας το έργο πρότυπο ψηφιοποιημένης κατασκευής σε τόσο ακραίο περιβάλλον.

Με το καλό να τελειώσουν το έργο τα παιδιά και μετά να περάσουν μια βόλτα από τα μέρη μας, γιατί θα θέλαμε -κάποια στιγμή στο μέλλον- να μπορούμε να πηγαίνουμε οδικώς για καφεδάκι στο ενετικό λιμάνι των Χανίων.

