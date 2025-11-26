Η ερώτηση που ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να κάνεις σε αεροσυνοδό: Επιβάτης προκάλεσε συναγερμό εν πτήσει

Επιβάτης έκανε μία «αθώα» ερώτηση σε αεροσυνοδό και αμέσως σήμανε συναγερμός στο πλήρωμα, θυμίζοντας πως θέματα ασφαλείας δεν συζητιούνται ποτέ μέσα σε αεροπλάνο.

Όποιος έχει ταξιδέψει με αεροπλάνο γνωρίζει ότι τα ζητήματα ασφαλείας είναι απολύτως σοβαρά. Ακόμα και ένα «αστείο» για βόμβα ή αεροπειρατεία μπορεί να οδηγήσει άμεσα σε σύλληψη.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει ένας χρήστης του Reddit, υπάρχει ακόμη μια ερώτηση που δεν πρέπει ποτέ να κάνεις σε αεροσυνοδό. Το περιστατικό συνέβη σε πτήση της Delta από Λος Άντζελες προς Φορτ Λόντερντεϊλ, όταν επιβάτης στη θέση 1B ρώτησε την αεροσυνοδό: «Παρατήρησα ότι στις τελευταίες πτήσεις, όταν χρησιμοποιεί ο πιλότος την τουαλέτα, δεν κλείνετε την κουζίνα. Είναι νέα διαδικασία;».

Η ερώτηση «πάγωσε» το πλήρωμα

Η αεροσυνοδός δεν απάντησε και αμέσως πήγε να ενημερώσει τον υπεύθυνο καμπίνας. Λίγα λεπτά μετά, ο manager πλησίασε τον επιβάτη: «Καταλαβαίνω ότι ρωτούσατε για τις διαδικασίες πρόσβασης στο πιλοτήριο αλλά είναι κάτι που δεν μπορώ να συζητήσω μαζί σας».

Ο επιβάτης γέλασε αμήχανα και είπε ότι ήταν απλώς περίεργος. Όταν επέμενε γιατί δεν επιτρέπεται, ο manager απάντησε πιο αυστηρά: «Σοβαρά; Δεν θυμάστε την 11η Σεπτεμβρίου; Δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτά. Σας ευχαριστούμε πάντως που μας αναφέρατε τι παρατηρήσατε σε προηγούμενες πτήσεις».

Η συνέχεια ήταν ανάλογη: Ο επιβάτης παρακολουθούταν συνεχώς

Όταν ο πιλότος χρειάστηκε να πάει στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια της πτήσης, το πλήρωμα «μπλόκαρε» πλήρως την κουζίνα και ένας από τους αεροσυνοδούς κοιτούσε συνεχώς τον επιβάτη 1B, σύμφωνα με τον Redditor.

Οι υπόλοιποι χρήστες στο Reddit σχολίασαν ότι «σίγουρα πλέον είναι σε κάποια λίστα», ενώ άλλοι υποστήριξαν πως ο επιβάτης απλά ήταν παρατηρητικός.

Κάποιοι υπερασπίστηκαν τον επιβάτη της 1B, λέγοντας ότι όντας ο πιο κοντινός στη διαδικασία, είναι λογικό να έχει απορίες. Όπως έγραψε ένας χρήστης: «Αν κάποιος από τη θέση 28E έκανε την ίδια ερώτηση, τότε θα ήταν πραγματικά ύποπτο!».

