Προσποιήθηκε ότι ήταν κυβερνήτης και «πέταξε» σε όλη την Ευρώπη για περισσότερα από τρία χρόνια

Δεκάδες χιλιάδες επιβάτες ταξίδευαν χωρίς να ξέρουν ότι ο κυβερνήτης δεν είχε άδεια.

Για περισσότερα από τρία χρόνια, ένας Ισπανός πιλότος κατάφερε να πετά σε δεκάδες ευρωπαϊκές διαδρομές ως κυβερνήτης, παρότι δεν είχε καμία επίσημη πιστοποίηση που να τον καθιστά ικανό να πάρει θέση στην αριστερή καρέκλα του cockpit.

Παρότι ήξερε να πετάει ένα Airbus A320 και διέθετε εμπειρία ως πρώτος αξιωματικός, δεν είχε ποτέ εκπαιδευτεί ή εξεταστεί για τις απαιτήσεις του ρόλου του κυβερνήτη, ειδικά στις κρίσιμες διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

Πώς ξεκίνησε η αποκάλυψη

Το περιστατικό ήρθε στο φως όταν η γερμανική ιστοσελίδα AeroTelegraph έλαβε μια ανώνυμη αναφορά που υποδείκνυε ότι ο συγκεκριμένος πιλότος είχε υπηρετήσει ως κυβερνήτης για την Avion Express «τουλάχιστον το προηγούμενο καλοκαίρι», παρά το γεγονός ότι δεν είχε αποκτήσει ποτέ την τεχνική και επιχειρησιακή κατάρτιση που απαιτείται για αυτή τη θέση. Η αναφορά δημιούργησε σοβαρά ερωτήματα για τις διαδικασίες πρόσληψης τόσο της εταιρείας όσο και των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο άνδρας είχε σταδιοδρομία περίπου 20 ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων συγκέντρωσε πάνω από 10.000 ώρες πτήσης. Είχε εργαστεί στο παρελθόν ως συγκυβερνήτης στη Garuda Indonesia και κατείχε άδεια για Airbus A320. Όμως η εμπειρία του, όσο πλούσια κι αν ήταν, δεν αρκούσε για να του δοθεί ο βαθμός του κυβερνήτη. Παρ’ όλα αυτά, επί χρόνια καθόταν στη θέση του «αρχηγού» για πτήσεις της Avion Express, της εταιρείας ACMI που νοικιάζει αεροσκάφη και πληρώματα σε άλλες αεροπορικές.

Πώς πέρασε όλους τους ελέγχους

Οι αρχές σε διάφορες χώρες της Ευρώπης εξετάζουν πλέον πώς κατάφερε να παρακάμψει τους ελέγχους. Δεν έχει ακόμη αποδειχθεί ότι χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα, αλλά οι έρευνες επικεντρώνονται στο αν παρουσίασε λανθασμένες πληροφορίες ή αν οι διαδικασίες επαλήθευσης ήταν ανεπαρκείς.

Η Avion Express παραδέχτηκε ότι ο πιλότος είχε εργαστεί για την εταιρεία, αλλά τόνισε ότι παραιτήθηκε μόλις έγινε αντιληπτή η έλλειψη πιστοποιημένων στοιχείων για την επαγγελματική του εμπειρία. Σε επίσημη δήλωσή της, η εταιρεία σημείωσε ότι «η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, σε συνεργασία με τις αρχές πολλών χωρών, ώστε να εξεταστούν όλα τα σχετικά δεδομένα».

Ένα σκάνδαλο που θέτει ζήτημα ασφάλειας

Παρότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο άνδρας προκάλεσε κάποιο συμβάν, το γεγονός ότι ένας μη πιστοποιημένος κυβερνήτης βρέθηκε στο τιμόνι εκατοντάδων πτήσεων προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τα συστήματα ασφαλείας στην ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά. Πώς ένας άνθρωπος χωρίς τα απαιτούμενα προσόντα κατάφερε να αναλάβει τον απόλυτο επιχειρησιακό έλεγχο ενός αεροσκάφους; Και πόσο αξιόπιστες είναι οι διαδικασίες επαλήθευσης όταν ένας πιλότος μπορεί να ξεφύγει από κάθε έλεγχο επί χρόνια;

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ