Ο παράξενος λόγος για τον οποίο τα αεροπλάνα ψεκάζονται με νερό πριν την απογείωση (vid)

Πολύ συχνά τα αεροπλάνα πλένονται με νερό πριν την απογείωση αλλά ο λόγος δεν είναι αυτός που νομίζεις.

Αρκετοί ταξιδιώτες θα έχουν παρατηρήσει ότι τα αεροπλάνα ψεκάζονται με νερό πριν την απογείωση, μια διαδικασία που όπως αποδεικνύεται δεν έχει καμία σχέση με την καθαριότητα.

Κάποιος εύλογα μπορεί να υποθέσει ότι το αεροπλάνο υποβάλλεται σε έναν τελευταίο καθαρισμό πριν σηκωθεί στον αέρα, όμως ο σκοπός του ψεκασμού δεν είναι τόσο πρακτικός όσο τελετουργικός.

«Υδροχαιρετισμός», μια τελετή προς ένδειξη σεβασμού

Ο «υδροχαιρετισμός» (water salute) ενός αεροπλάνου είναι μια εορταστική τελετή κατά την οποία δύο πυροσβεστικά οχήματα ψεκάζουν με νερό το αεροπλάνο. Όπως οι ναυτικοί χαιρετισμοί για πλοία, το έθιμο, που διατηρείται για ειδικές περιστάσεις και σημαντικά γεγονότα, συχνά λειτουργεί ως ένδειξη σεβασμού, εορτασμού ή τύχης.

Οι «υδροχαιρετισμοί» εκτελούνται για διάφορους λόγους, κυρίως για να τιμηθεί η τελευταία πτήση ενός ανώτερου πιλότου ή εργαζόμενου αεροδρομίου πριν τη συνταξιοδότησή του, σύμφωνα με το Simple Flying.

Επίσης, πραγματοποιούνται για να γιορτάσουν ορόσημα, όπως η απογείωση ή η προσγείωση μιας πτήσης-ρεκόρ ή για να καλωσορίσουν την επιστροφή μιας Ολυμπιακής Ομάδας. Μερικές φορές οι «υδροχαιρετισμοί» γίνονται για να τιμηθεί το στρατιωτικό προσωπικό, όπως για τη μνήμη πεσόντων στρατιωτών. Μπορούν επίσης να εκτελεστούν για να σηματοδοτήσουν την πρώτη ή τελευταία πτήση μιας αεροπορικής εταιρείας προς ένα συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Ο πρώτος «υδροχαιρετισμός»

Λέγεται ότι ο «υδροχαιρετισμός» προήλθε από τη ναυτιλιακή βιομηχανία, όπου τα πυροσβεστικά πλοία δημιουργούσαν μια καμάρα νερού για τα πλοία στην παρθενική τους πλεύση ως τελετουργικό καλωσόρισμα. Όταν εισήχθησαν τα αεροπλάνα, η παράδοση υιοθετήθηκε αργότερα από τη βιομηχανία της αεροπλοΐας, σύμφωνα με το Αεροδρόμιο Schiphol.

Όπως αναφέρει το Simple Flying, υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές ότι ο πρώτος «υδροχαιρετισμός» πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του 1990 στο Διεθνές Αεροδρόμιο Salt Lake City για να τιμήσει έναν πιλότο της Delta Airlines που συνταξιοδοτούνταν.

Ο «υδροχαιρετισμός», που είναι σπάνιο φαινόμενο, δεν πρέπει να συγχέεται με την αποπάγωση (ground deicing), μια συνηθισμένη αλλά παρόμοια διαδικασία όπου τα αεροπλάνα ψεκάζονται με υγρά πριν την απογείωση. Πολλοί επιβάτες ίσως έχουν βιώσει την αποπάγωση πριν το αεροπλάνο αρχίσει να κινείται, ειδικά σε ψυχρό καιρό, καθώς περιλαμβάνει τον καθαρισμό και την προστασία των επιφανειών του αεροσκάφους από τον πάγο πριν την πτήση.

Το φαινόμενο του «μπλε πάγου»

Εν τω μεταξύ, υπάρχει ένα φαινόμενο εν πτήσει που προκαλεί περισσότερο ναυτία: η μυστηριώδης και ακατάστατη πραγματικότητα του «μπλε πάγου». Ο «μπλε πάγος» εμφανίζεται όταν παγωμένα μπλοκ από απόβλητα τουαλέτας αεροσκάφους αποκολλώνται κατά τη διάρκεια της πτήσης και πέφτουν στο έδαφος, προκαλώντας μερικές φορές υλικές ζημιές και τραυματισμούς.

Ο όρος «μπλε πάγος» αναφέρεται σε απόβλητα που διαφεύγουν από το σύστημα τουαλέτας ενός αεροσκάφους, αναμεμιγμένα με μπλε απολυμαντικό, το οποίο παγώνει σε ύψη πτήσης όπου οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν κάτω από –60 βαθμούς Κελσίου. Κατά την κάθοδο, ο πάγος μπορεί να αποκολληθεί και να πέσει στο έδαφος, μερικές φορές με επικίνδυνες συνέπειες.

Αν και τα σύγχρονα συστήματα αποβλήτων αεροσκαφών σχεδιάζονται να είναι πλήρως σφραγισμένα και υποβάλλονται σε τακτικούς ελέγχους, μικρές διαρροές (που προκαλούνται από μικρορωγμές ή ελαττωματικές σφραγίσεις) μπορεί περιστασιακά να συμβούν.

Αυτά τα περιστατικά είναι πιο συχνά από ό,τι πολλοί πιστεύουν, με ειδικούς της αεροπορίας στο Brookfield Aviation να τα επισημαίνουν ως «έναν από τους πολύ πραγματικούς κινδύνους της σύγχρονης αεροπορικής μετακίνησης».

