«Σταμάτα να το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ»: Η στιγμή που θαυμάστρια αγγίζει τον Mario απρεπώς πάνω στην σκηνή (vid)
Ο τραγουδιστής Mario Dewar Barrett, γνωστός ως Mario, δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από γυναίκα κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Ντιτρόιτ το βράδυ του Σαββάτου (22/11).
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε θεατής, η γυναίκα — η οποία φορούσε βέρα στο δάχτυλο — άρπαξε τον 39χρονο τραγουδιστή από τον καβάλο ενώ εκείνος βρισκόταν στη σκηνή. Ο Mario φάνηκε να ενοχλείται ξεκάθαρα, όμως συνέχισε να τραγουδά και της είπε: «Σταμάτα να το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ».
Το περιστατικό δημοσιοποιήθηκε μέσω TikTok και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι πρόκειται για ξεκάθαρη επίθεση, γράφοντας: «Αυτό είναι κυριολεκτικά επίθεση!», «Γιατί να θεωρείς ότι είναι εντάξει;» και «Αυτό δεν είναι αποδεκτό με κανένα κριτήριο».
