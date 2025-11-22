Η απαγορευμένη συσκευή σε κρουαζιερόπλοιο: Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ποτέ στην καμπίνα (vid)

Υπάρχει μια συσκευή που ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις στο δωμάτιο του ξενοδοχείου είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιηθεί στην καμπίνα ενός κρουαζιερόπλοιου.

Ειδικοί σε θέματα κρουαζιέρας έχουν προειδοποιήσει τους ταξιδιώτες ότι υπάρχει μια συσκευή που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ποτέ σε μια καμπίνα, παρότι στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου είναι εντελώς ακίνδυνη.

Ο εμπειρογνώμονας κρουαζιερόπλοιων Jayson Judson δημοσιεύει τακτικά στο TikTok μυστικά από τα ταξίδια. Σε ένα από αυτά τα βίντεο, αποκάλυψε ποιον οικιακό εξοπλισμό δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιος στην καμπίνα και εξήγησε τον λόγο.

Τα «απαγορευμένα» πολύπριζα ασφαλείας

Ο Judson ήταν ξεκάθαρος: «Οι επιβάτες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν πολυπρίζα ασφαλείας στις καμπίνες τους». Εξηγώντας τον λόγο, ανέφερε: «Αυτά τα πολυπρίζα παρεμβαίνουν στο ηλεκτρικό σύστημα του πλοίου. Αντί γι’ αυτά, χρησιμοποιήστε ένα εγκεκριμένο για κρουαζιερόπλοια καλώδιο προέκτασης».

Η Melissa Cabey, που παρουσιάζεται από το Lifestyle Parade ως ειδική κρουαζιέρας (με πολυετή εμπειρία ως entertainer σε κρουαζιερόπλοια), συμφώνησε πλήρως και έγραψε: «Τα πολύπριζα ασφαλείας μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στο ηλεκτρικό σύστημα του πλοίου – σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να “κάψουν” τις πρίζες της καμπίνας σας. Επιπλέον, παράγουν θερμότητα, κάτι που δημιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς στα κρουαζιερόπλοια.

Ως μέλος πληρώματος, μας δίδασκαν πάντα στην εκπαίδευση ασφαλείας ότι η φωτιά είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος σε ένα πλοίο. Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν λειτουργεί όπως στη στεριά και μια φωτιά μπορεί πολύ εύκολα να ξεκινήσει από πράγματα όπως τα πολύπριζα ασφαλείας».

Πρόσθεσε επίσης ότι, παρόλο που οι περισσότερες εταιρείες κρουαζιέρας τις έχουν στη λίστα απαγορευμένων αντικειμένων, μερικές φορές περνούν απαρατήρητες από τον έλεγχο ασφαλείας και τις χρησιμοποιούν επιβάτες που δεν γνωρίζουν τον κανόνα. Τόνισε ωστόσο ότι η ανάγκη για επιπλέον πρίζες είναι πραγματικά υπαρκτή, καθώς πολλές καμπίνες έχουν περιορισμένο αριθμό και αυτό δημιουργεί δυσκολία, ειδικά όταν ταξιδεύετε οικογενειακά.

