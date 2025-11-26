Συνεχείς μειώσεις τιμών και απούλητα διαμερίσματα «καθρεφτίζουν» την πτώση της αξίας του εμβληματικού 432 Park Avenue.

O «καταραμένος» ουρανοξύστης 432 Park Avenue στην Νέα Υόρκη συνεχίζει να ταλαιπωρείται, καθώς οι τιμές των διαμερισμάτων πέφτουν και αρκετές αγγελίες παραμένουν για χρόνια στην αγορά χωρίς αγοραστικό ενδιαφέρον.

Είναι χαρακτηριστικό, πως από τα 10 πολυτελή διαμερίσματα που πωλούνται αυτή τη στιγμή, τα περισσότερα έχουν περάσει από επαναλαμβανόμενες αποσύρσεις και σημαντικές μειώσεις τιμής, γεγονός που δείχνει τη μεγάλη πτώση της αξίας του άλλοτε περιζήτητου ουρανοξύστη στη Billionaires’ Row.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το διαμέρισμα στον 81ο όροφο που ανήκει στην Τουρκάλα σχεδιάστρια μόδας Naciye Kocak. Το ακίνητό της πωλείται σήμερα έναντι 17,25 εκατομμυρίων δολαρίων, περίπου 18% λιγότερο από τα 21,15 εκατομμύρια που είχε πληρώσει η ίδια για να το αγοράσει το 2016.

Η Kocak προσπαθεί να το πουλήσει από το 2017, χωρίς αποτέλεσμα. Όπως προκύπτει από δικαστικά έγγραφα, το 2022 η JPMorgan Chase την μήνυσε για καθυστέρηση στην αποπληρωμή δανείου 11,4 εκατομμυρίων δολαρίων. Το δικαστήριο αποφάσισε εις βάρος της και πλέον το διαμέρισμα οδεύει σε πλειστηριασμό τον Δεκέμβριο, κάτι που εξηγεί και την πρόσφατη μείωση της τιμής. Η ίδια έχει ασκήσει έφεση.

Η εικόνα είναι αντίστοιχη, ωστόσο, και σε άλλα διαμερίσματα του ουρανοξύστη. Στον 94ο όροφο, ένα ακίνητο που αγοράστηκε το 2019 για 31,5 εκατομμύρια δολάρια σήμερα ζητά 29,75 εκατομμύρια. Το πρώτο διαμέρισμα που είχε πωληθεί ποτέ στο 432 Park, στον 35ο όροφο, είδε πρόσφατα νέα μείωση τιμής 19% έπειτα από δύο χρόνια χωρίς ενδιαφέρον. Δεκάδες ακόμη αγγελίες παρουσιάζουν ζημιές ή τιμές οριακά κοντά στην αρχική αγορά.

Ρωγμές, φασαρία και ανελκυστήρες που... αγκομαχούν

Το κλίμα επιβαρύνεται και από τα χρόνια παράπονα των κατοίκων για κατασκευαστικά προβλήματα: ρωγμές στο σκυρόδεμα, προβληματικούς ανελκυστήρες, θόρυβο, διαρροές και διακοπές ρεύματος. Η επιτροπή του κτιρίου έχει κινηθεί δικαστικά δύο φορές κατά των κατασκευαστών, κατηγορώντας τους για σοβαρά λάθη και, πιο πρόσφατα, για απάτη. Οι εταιρείες αρνούνται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι το κτίριο είναι ασφαλές.

Παρά τις αρνητικές ειδήσεις, μεσίτες επιμένουν ότι το ενδιαφέρον δεν έχει εκλείψει. Δέκα διαμερίσματα έκλεισαν το 2024, ενώ τα ενοίκια υψηλής κατηγορίας συνεχίζονται. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν καθαρά πως το άλλοτε «κόσμημα» της Νέας Υόρκης έχει χάσει μέρος της λάμψης του, με πολλές πωλήσεις να γίνονται πλέον με σημαντική έκπτωση και όλο και λιγότερους αγοραστές να θεωρούν το 432 Park μια ασφαλή επένδυση πάνω στην οποία μπορούν να «ακουμπήσουν».

