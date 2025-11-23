Το γερμανικό χωριό όπου το ενοίκιο κοστίζει μόλις 0,88€ τον χρόνο και η προσευχή είναι υποχρεωτική (vid)

Στη Γερμανία και στον αρχαιότερο οικισμός κατοικίας της Ευρώπης, το ενοίκιο παραμένει 0,88€ τον χρόνο εδώ και 500 χρόνια, αρκεί οι ένοικοι να προσεύχονται καθημερινά.

Όταν η αναζήτηση οικονομικού σπιτιού γίνεται εφιάλτης, το Fuggerei μοιάζει με το απόλυτο όνειρο του κάθε ανθρώπου.

Σκεφτείτε! Ένας ιστορικός οικισμός στο Άουγκσμπουργκ της Γερμανίας, όπου οι κάτοικοι πληρώνουν μόλις 0,88 ευρώ ετησίως, ποσό που ισοδυναμεί με το ένα ρενάνικο φιορίνι που όρισε ο ιδρυτής του το 1521, ο τραπεζίτης Γιάκομπ Φούγκερ.

Οι προϋποθέσεις για να μείνεις στο Fuggerei

Ο «παράδεισος» αυτός, όμως, έχει και συγκεκριμένους κανόνες:

Να είσαι καθολικός Να έχεις ανάγκη οικονομικής στήριξης Να έχεις ζήσει στο Άουγκσμπουργκ τουλάχιστον 2 χρόνια Και, φυσικά, να λες καθημερινά το «Πάτερ Ημών», το «Χαίρε Μαρία» και το «Πιστεύω»

Η παράδοση θέλει, μάλιστα, το ίδιο ποσό του ενοικίου να δίνεται και στον τοπικό ιερέα.

Ζωντανό μνημείο 500 ετών και 134 κατοίκων

Ο οικισμός αριθμεί 142 κατοικίες και 134 κατοίκους, κυρίως ηλικιωμένους σε ευάλωτες συνθήκες. Ωστόσο, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ανοίξει και για νεότερες γενιές και οικογένειες. Η λίστα αναμονής, φυσικά, είναι… ετών.

Οι κατοικίες έχουν ανακαινιστεί μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και διαθέτουν σύγχρονες παροχές, αλλά το περιβάλλον παραμένει βγαλμένο από άλλη εποχή, στενά οικιστικά δρομάκια, οχυρωμένος περίβολος, εκκλησάκι, υπαίθρια μπυραρία και κοινός χώρος εστίασης.

Το μοντέλο που θέλει να εμπνεύσει την Ευρώπη

Η φήμη της Fuggerei έχει φτάσει μέχρι και την κορυφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισκέφθηκε τον οικισμό για τον εορτασμό των 500 ετών και δήλωσε ότι το μοντέλο αυτό θα μπορούσε να εμπνεύσει τη μελλοντική ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.

Ο μεσαιωνικός κανονισμός απαγόρευσης κυκλοφορίας ισχύει ακόμη, καθώς μετά τις 22:00 η πόρτα κλείνει και όποιος επιστρέψει αργότερα πληρώνει πρόστιμο έως 1 ευρώ, ανάλογα με την καθυστέρηση.

