Ο Akylas παρουσιάζει το video clip του “PARTO” και μας θυμίζει πως η χαρά δεν έχει ηλικία

Το “PARTO” αποκτά εικόνα μέσα από ένα video clip γεμάτο συναίσθημα, ελευθερία και pop ενέργεια.

Μετά την κυκλοφορία του debut album του “Press Start”, ο Akylas επιστρέφει με το video clip για το τραγούδι “PARTO”, δίνοντας στο κομμάτι μια πιο ανθρώπινη, τρυφερή και κινηματογραφική διάσταση.

Το νέο music video ξεφεύγει από την κλασική pop αισθητική και στήνει μια ιστορία γεμάτη αυθεντικές στιγμές χαράς. Ο Akylas πρωταγωνιστεί δίπλα σε μια γιαγιά, με την οποία δημιουργεί έναν μικρό, δικό τους κόσμο, μακριά από άγχος, υποχρεώσεις και καθημερινά «πρέπει».

Οι δυο τους παίζουν, βλέπουν ταινία, γελούν, χορεύουν και απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου με μια ανεπιτήδευτη αθωότητα, υπενθυμίζοντας πως η χαρά, η ελευθερία και η ανάγκη για σύνδεση δεν έχουν ηλικία.

Με τη χαρακτηριστική του ενέργεια και την αμεσότητα που τον έχει κάνει να ξεχωρίσει από τα πρώτα του βήματα, ο Akylas δίνει στο “PARTO” μια νέα οπτική, κρατώντας παράλληλα το pop attitude που χαρακτηρίζει τη μουσική του ταυτότητα.

Τη σκηνοθεσία του video clip υπογράφει ο Jim Georgantis, ενώ τα VFX είναι του San Tierrez.

Το “PARTO” περιλαμβάνεται στο πρώτο album του Akylas, “Press Start”, που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

