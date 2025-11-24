Τύπος γεμάτος τατουάζ περιγράφει τι συμβαίνει όταν μπαίνει χρώμα μέσα στο μάτι (vid)

Ένας άνδρας μοιράστηκε πώς είναι να κάνεις τατουάζ μέσα στα μάτια σου.

Τα τατουάζ έχουν γίνει όλο και πιο δημοφιλή τις τελευταίες δεκαετίες. Κάποιοι μπορεί να επιλέξουν κάτι πιο διακριτικό, όπως ένα μικρό τατουάζ στον αστράγαλο, ή ένα σχέδιο στο μπράτσο που είναι πιο εύκολο να καλυφθεί με ρούχα αν χρειαστεί.

Άλλοι μπορεί να προχωρήσουν περισσότερο κάνοντας μανίκια ή ακόμη και τατουάζ στο πρόσωπο. Φυσικά, υπάρχουν και κάποιοι που πηγαίνουν σε πιο ακραίες καταστάσεις, όπως ένας άνδρας, γνωστός ως Mathew Whelan, ο οποίος αργότερα άλλαξε το όνομά του για να αντικατοπτρίζει την εμμονή του να καλύψει με μελάνι όλο του σώμα.

Τώρα, ονομάζεται «King of Ink Land King Body Art The Extreme Ink-ite», αν και διευκρίνισε ότι συνήθως χρησιμοποιεί το όνομα «Body Art» στην καθημερινότητα «γιατί είναι πολύ πιο σύντομο».

Έχει ξοδέψει πάνω από 50.000 δολάρια

Ο Body Art έχει ξοδέψει πάνω από 50.000 δολάρια και 1.600 ώρες για τατουάζ, ισχυριζόμενος ότι σε ένα σημείο είχε 32 καλλιτέχνες να δουλεύουν ταυτόχρονα πάνω στο κορμί του. Τα τατουάζ καλύπτουν όλο του το σώμα, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του προσώπου του, με ελάχιστα σημεία χωρίς μελάνι, εκτός από την περιοχή γύρω από τα μάτια, τα χείλη και τα αυτιά του.

Αποκάλυψε ότι έκανε το πρώτο του τατουάζ πριν καν γίνει νόμιμο για εκείνον. «Στα πρώτα δευτερόλεπτα που σπάει το δέρμα, ήξερα στο μυαλό μου από την ηλικία των εννέα ότι ήθελα τέχνη στο σώμα μου, πιθανότατα όχι στο βαθμό που είμαι καλυμμένος τώρα», είπε στο This Morning. «Ήμουν μόλις 16, δύο χρόνια πριν φτάσω στην νόμιμη ηλικία για τατουάζ». Και πρόσθεσε: «Είμαι ακόμα το ίδιο άτομο, απλώς μεγαλύτερος και πιο πολύχρωμος».

Τατουάζ ακόμα και μέσα στα μάτια

Όμως υπήρχε ένα σημείο, το οποίο επέλεξε να το γεμίσει με μελάνι, που θεωρείται ακραίο ακόμα και για τους πιο αφοσιωμένους λάτρεις των τατουάζ. Ο Body Art «χτύπησε» τατουάζ μέσα στα μάτια του προκειμένου να σκουρύνει την περιοχή γύρω από την ίριδα και την κόρη. «Γίνεται με σύριγγα και τρυπούν τον μυϊκό ιστό του ματιού», είπε. «Το οπτικό σας νεύρο δεν βρίσκεται στο μάτι, οπότε δεν πονάει, απλώς είναι επικίνδυνο».

Και είπε ότι δεν υπάρχει αναισθητικό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, προσθέτοντας: «Πρέπει να είσαι σαν άγαλμα και να μην τρέμεις, γιατί μπορεί να κινδυνεύσεις με απώλεια όρασης». Εξηγώντας γιατί το έκανε, ο Body Art είπε: «Ένα από τα αγαπημένα μου ζώα είναι ο ουραγκοτάγκος, και αν ξέρεις για τους πιθήκους και τους ουραγκοτάγκους, τα μάτια τους είναι μαύρα» και συμπλήρωσε: «Έχει γίνει τρόπος ζωής για μένα, όχι εθισμός».

Το Βασιλικό Κολλέγιο Οφθαλμολόγων της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας έχει προειδοποιήσει για τους πιθανούς κινδύνους των τατουάζ στα μάτια για καλλωπιστικούς σκοπούς, χαρακτηρίζοντάς τα «μια εξαιρετικά επικίνδυνη, μη αναστρέψιμη διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση». Μεταξύ των κινδύνων που αναφέρονται είναι: αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, ευαισθησία στο φως, ανεπιθύμητες αντιδράσεις και διάτρηση του ματιού.

