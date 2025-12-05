Kαθολική μοναχή εξηγεί πώς είναι να ζεις χωρίς σεξ και αλκοόλ (vid)

Μοναχή αποκαλύπτει πώς είναι να ζει 30 χρόνια σε απόλυτη αγαμία, θυμάται τη ζωή της ως μηχανικός και μιλά για τις δυσκολίες, τις χαρές και τις «αδυναμίες» της.

Η αδελφή Γκάμπριελ, μοναχή των Poor Clare Franciscan στο Άρουντελ της Αγγλίας, έχει αφιερώσει τρεις δεκαετίες στη μοναστική ζωή. Πριν μπει στο μοναστήρι, όμως, ήταν μηχανικός με σπουδές στην αεροναυπηγική και τη μηχανολογία και δεν της ήταν άγνωστο ούτε το… ποτό.

Αποκαλύπτει μάλιστα ότι οι μοναχές «σίγουρα» πίνουν αλκοόλ, με δική της αγαπημένη επιλογή μια μπίρα Newcastle Brown Ale.

Πως είναι η άγαμη ζωή ενός μοναχού: Λείπει το σεξ;

Σε συνέντευξή της στο LadBible Stories, μιλά ειλικρινά για τις δυσκολίες της αγαμίας. Παραδέχεται ότι υπάρχουν στιγμές όπου το να απέχει κανείς από το σεξ είναι πιο απαιτητικό απ' ό,τι άλλες. Ωστόσο, τονίζει πως η αγάπη της εκφράζεται πλέον διαφορετικά και βαθύτερα, μέσα από την πίστη και την καθημερινή πνευματική αφοσίωση.

Όταν ρωτήθηκε για πιθανά celebrity crushes, εμφανίστηκε διστακτική αλλά τελικά παραδέχτηκε πως μπορεί να «θαυμάσει» έναν ηθοποιό. Ανέφερε ότι είδε δύο φορές την ταινία «A Star is Born» και πως τα μάτια του Bradley Cooper είναι «μάτια στα οποία θα μπορούσε να χαθεί». Με χιούμορ αναρωτήθηκε αν αυτό θεωρείται crush, ενώ δεν έκρυψε ότι η ταινία τη συγκίνησε βαθιά.

Τα σκάνδαλα στην Καθολική Εκκλησία

Σε πιο σοβαρό τόνο, η αδελφή Γκάμπριελ μίλησε ανοιχτά για τις καταγγελίες κακοποίησης και διαφθοράς στην Καθολική Εκκλησία. Δήλωσε «ντροπή και βαθιά λύπη», ενώ ζήτησε ειλικρινά συγγνώμη για όσους πλήγωσαν οι εκπρόσωποί της.

Υπογράμμισε ότι ελπίζει όλα τα θύματα να ακούγονται, να στηρίζονται και να βρίσκουν δικαίωση.

