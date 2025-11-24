Από το αστυνομικό τμήμα στα Όσκαρ Ερωτικών Ταινιών: H ελληνική ταινία που έγινε viral και θα βρεθεί στο Λας Βέγκας

Μια ταινία που ξεκίνησε με μια απίστευτη παρεξήγηση σε παραλία της Βόρειας Ελλάδας και κατέληξε σε… selfies στο αστυνομικό τμήμα, τώρα βρίσκεται υποψήφια για τα μεγαλύτερα βραβεία ερωτικού κινηματογράφου στο Λας Βέγκας.

Πριν από μερικούς μήνες, μια ταινία ενηλίκων της ελληνικής εταιρείας παραγωγής Sugarbabestv είχε γίνει viral στη Βόρεια Ελλάδα (και όχι μόνο), όταν ένα… απρόοπτο περιστατικό οδήγησε τους πρωταγωνιστές της μέχρι το αστυνομικό τμήμα. Σήμερα, η ίδια ταινία κατάφερε να βρεθεί υποψήφια για τα «Όσκαρ» της παγκόσμιας βιομηχανίας ενηλίκων, τα θρυλικά AVN Awards του Λας Βέγκας.

Για όσους δεν γνωρίζουν, τα AVN Awards αποτελούν τη μεγαλύτερη διάκριση στο adult entertainment εδώ και πάνω από 40 χρόνια. Και κάπως έτσι, μια παραγωγή που ξεκίνησε σε μια ήρεμη παραλία της Βόρειας Ελλάδας βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.

Τι είχε γίνει, λοιπόν, τότε; Στα γυρίσματα της ταινίας της Sugarbabestv συμμετείχαν οι γνωστοί performers Mannie Coco και Romeo First, ονόματα που έχουν συνεργαστεί με κολοσσούς όπως Brazzers και Vixen, καθώς και η Diana Gabrovska, η οποία στη Βουλγαρία είναι γνωστή τόσο από ριάλιτι όσο και από την υποψηφιότητά της για Δήμαρχος στην περιοχή Momin Prohod. Το σενάριο τους ήθελε να γυρίζουν μια σκηνή σε μια απομονωμένη παραλία, με φόντο το κύμα.

Όλα κυλούσαν όπως έπρεπε μέχρι τη στιγμή που το συνεργείο απομακρύνθηκε για λίγο για να αφήσει τον εξοπλισμό στα αυτοκίνητα. Οι ηθοποιοί έμειναν μόνοι, κρατώντας κάποια μικροαντικείμενα στα χέρια τους. Και τότε εμφανίστηκαν οι αστυνομικοί. Χωρίς κάμερες ή συνεργείο στο οπτικό τους πεδίο, υπέθεσαν ότι πρόκειται για… πλανόδιους μικροπωλητές και τους οδήγησαν κατευθείαν στο τμήμα.

Η παρεξήγηση έγινε ακόμη μεγαλύτερη, αφού κανείς από τους performers δεν μιλούσε ελληνικά για να εξηγήσει τι συνέβαινε. Ο ιδιοκτήτης της Sugarbabestv, Τεό, κλήθηκε άμεσα για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Όπως είπε ο ίδιος στο Gazzetta, χρειάστηκε να δείξει στους αστυνομικούς πλάνα από τα γυρίσματα για να αποδείξει ότι οι… υποτιθέμενοι μικροπωλητές ήταν στην πραγματικότητα ηθοποιοί σε επαγγελματική παραγωγή.

Τελικά, μετά από αρκετή ώρα, η αλήθεια αποκαλύφθηκε και το περιστατικό έληξε με τον πιο απρόσμενο τρόπο. Σύμφωνα με τον Τεό, πριν τους αφήσουν να φύγουν, οι αστυνομικοί ζήτησαν μερικές αναμνηστικές φωτογραφίες με τους ηθοποιούς.

Και κάπως έτσι, μια ατυχής στιγμή έγινε το πιο απίθανο promo που θα μπορούσε να φανταστεί η παραγωγή. Ένα promo που τώρα την οδηγεί μέχρι το Λας Βέγκας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ