Τραγωδία στο MMA: Ο Ισαάκ Τζόνσον πέθανε μετά την κατάρρευσή του σε αγώνα

Ο 31χρονος MMAer, Ισαάκ Τζόνσον, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια αγώνα στο Cicero του Ιλινόις και πέθανε λίγες ώρες αργότερα. Λεπτομέρειες για το περιστατικό και τις αντιδράσεις της οικογένειας και των θαυμαστών του.

Θλίψη σκόρπισε στον κόσμο του MMA ο ξαφνικός θάνατος του Ισαάκ Τζόνσον, 31 ετών, ο οποίος κατέρρευσε προς το τέλος του αγώνα του κατά τη διάρκεια του Matador Fighter Challenge στο Cicero του Ιλινόις.

Ο Τζόνσον μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Loyola γύρω στις 20:38 το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγες ώρες αργότερα, στις 00:01, ανακοινώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με το NBC.

Η τοπική αστυνομία και ο ιατροδικαστής της κομητείας Κουκ ξεκίνησαν διερεύνηση του αιφνίδιου θανάτου, ενώ έχει προγραμματιστεί νεκροψία για την επίσημη διαπίστωση της αιτίας. Οι πρώτες εξετάσεις δεν κατέληξαν σε σαφή συμπεράσματα και απαιτούνται περαιτέρω ιατρικές αναλύσεις.

Ο διοργανωτής των αγώνων, Joe Goytia, περιέγραψε τη στιγμή ως τραγική και ανέφερε ότι το ιατρικό προσωπικό παρείχε άμεση φροντίδα στον Τζόνσον ενώ περίμεναν το ασθενοφόρο. «Το μόνο που μπορώ να πω είναι τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναθλητές του», έγραψε στο Facebook.

Ο Τζόνσον ήταν παντρεμένος και είχε μία κόρη. Σύμφωνα με τον διοργανωτή, είχε υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις πριν από τον αγώνα και αυτός ήταν ο πρώτος του αγώνας ταϊλανδέζικης πυγμαχίας.

Η τραγική είδηση προκάλεσε θλίψη στους φίλους και οπαδούς του MMA, οι οποίοι τον περιέγραψαν ως «αληθινό πολεμιστή μέχρι το τέλος» και εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους προς την οικογένεια και την ομάδα του.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ