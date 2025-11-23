Τραγωδία στο MMA: Ο Ισαάκ Τζόνσον πέθανε μετά την κατάρρευσή του σε αγώνα
Θλίψη σκόρπισε στον κόσμο του MMA ο ξαφνικός θάνατος του Ισαάκ Τζόνσον, 31 ετών, ο οποίος κατέρρευσε προς το τέλος του αγώνα του κατά τη διάρκεια του Matador Fighter Challenge στο Cicero του Ιλινόις.
Ο Τζόνσον μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Loyola γύρω στις 20:38 το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγες ώρες αργότερα, στις 00:01, ανακοινώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με το NBC.
Η τοπική αστυνομία και ο ιατροδικαστής της κομητείας Κουκ ξεκίνησαν διερεύνηση του αιφνίδιου θανάτου, ενώ έχει προγραμματιστεί νεκροψία για την επίσημη διαπίστωση της αιτίας. Οι πρώτες εξετάσεις δεν κατέληξαν σε σαφή συμπεράσματα και απαιτούνται περαιτέρω ιατρικές αναλύσεις.
Ο διοργανωτής των αγώνων, Joe Goytia, περιέγραψε τη στιγμή ως τραγική και ανέφερε ότι το ιατρικό προσωπικό παρείχε άμεση φροντίδα στον Τζόνσον ενώ περίμεναν το ασθενοφόρο. «Το μόνο που μπορώ να πω είναι τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναθλητές του», έγραψε στο Facebook.
Ο Τζόνσον ήταν παντρεμένος και είχε μία κόρη. Σύμφωνα με τον διοργανωτή, είχε υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις πριν από τον αγώνα και αυτός ήταν ο πρώτος του αγώνας ταϊλανδέζικης πυγμαχίας.
Η τραγική είδηση προκάλεσε θλίψη στους φίλους και οπαδούς του MMA, οι οποίοι τον περιέγραψαν ως «αληθινό πολεμιστή μέχρι το τέλος» και εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους προς την οικογένεια και την ομάδα του.
- Νέα απάτη με «δώρο» στο σπίτι: Το πακέτο με QR code που επιτρέπει σε χάκερ να κλέψουν όλα τα δεδομένα του κινητού σας
- Προσποιήθηκε ότι ήταν κυβερνήτης και «πέταξε» σε όλη την Ευρώπη για περισσότερα από τρία χρόνια
- Τι είναι το παράσιτο Anisakis από το οποίο δηλητηριάστηκε ο 22χρονος που έφαγε σούσι (vid)
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- «Τους σκότωσα όλους, φυσικά το έκανα»: Ο δολοφόνος που «καρφώθηκε» παραμιλώντας στην τουαλέτα
- Το Κτίριο της Χρονιάς για το 2025 είναι μία εκκλησία: Η παράδοξη αρχιτεκτονική και το τρικ με το φως (vid)
- Το γερμανικό χωριό όπου το ενοίκιο κοστίζει μόλις 0,88€ τον χρόνο και η προσευχή είναι υποχρεωτική (vid)