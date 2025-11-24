Μητέρα υποστηρίζει ότι είδε τη σορό του γιου της σε έκθεση: Τι απαντά το μουσείο

Η υπόθεση του Κρις Έρικ παίρνει νέα τροπή, καθώς η μητέρα του αμφισβητεί την επίσημη εκδοχή του θανάτου του και εξετάζει αν τα λείψανά του βρίσκονται ανάμεσα στις 315 σωρούς που εντοπίστηκαν στη Νεβάδα.

Μια μητέρα από τις ΗΠΑ επιμένει ότι κάτι «σκοτεινό» συνέβη στα λείψανα του γιου της, μετά την επίσημη απάντηση μουσείου που διέψευσε τον ισχυρισμό της ότι το σώμα του εκτίθεται σε διεθνώς γνωστή έκθεση διατηρημένων πτωμάτων.

Ο Κρις Τοντ Έρικ πέθανε το 2012 σε ηλικία 23 ετών. Ο θάνατός του είχε αρχικά αποδοθεί σε αυτοκτονία, μια εκδοχή που η μητέρα του, Κιμ Έρικ, δεν αποδέχθηκε ποτέ. Οι πιέσεις της οδήγησαν δύο χρόνια αργότερα σε νέα έρευνα, η οποία κατέληξε πως ο νεαρός είχε πεθάνει από δηλητηρίαση με κυάνιο. Παρότι η αιτία ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστη, οι αρχές δεν βρήκαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας και ο θάνατος καταγράφηκε ως αυτοκτονία με «απροσδιόριστα μέσα».

«Ήταν το σώμα του»: Η στιγμή που ξύπνησε ο εφιάλτης

Το 2018, η Κιμ Έρικ βρέθηκε σε έκθεση της σειράς Real Bodies, η οποία παρουσιάζει πλαστικοποιημένα, διατηρημένα ανθρώπινα σώματα. Μπροστά στο έκθεμα που έφερε την ονομασία «The Thinker», ένιωσε, όπως λέει, πως έβλεπε τον γιο της.

«Ήξερα ότι ήταν αυτός», δήλωσε στη Sun. «Έμοιαζε με γδαρμένο και σφαγιασμένο σώμα. Το να πιστεύω ότι κοιτούσα το παιδί μου ήταν συντριπτικό».

Η ίδια ζήτησε να πραγματοποιηθεί εξέταση DNA, υποστηρίζοντας ότι ποτέ δεν είδε τη σορό του γιου της πριν από την αποτέφρωση. Όπως εξήγησε, ο πρώην σύντροφός της είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία, ενώ εκείνη βρισκόταν σε βαθύ πένθος.

Το μουσείο απαντά: «Το έκθεμα υπάρχει από το 2004»

Η Imagine Exhibitions, η εταιρεία που διαχειρίζεται τα Real Bodies, απάντησε κατηγορηματικά ότι ο ισχυρισμός της μητέρας δεν ευσταθεί.

Σε δήλωσή της στο Lead Stories, ανέφερε: «Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας, αλλά δεν υπάρχει πραγματική βάση σε αυτούς τους ισχυρισμούς. Το συγκεκριμένο δείγμα εκτίθεται συνεχώς στο Λας Βέγκας από το 2004 και δεν μπορεί να συνδέεται με τον άνθρωπο που κατονομάζεται. Όλα τα δείγματα προέρχονται από ηθικές πηγές και είναι βιολογικά μη αναγνωρίσιμα».

Με τη θεωρία της έκθεσης να καταρρίπτεται, η Κιμ Έρικ στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της σε μια νέα -και ακόμη πιο ανησυχητική- πιθανότητα: Μπορεί τα λείψανα να βρίσκονται σε μια από τις «315 σωρούς» που εντοπίστηκαν στη Νεβάδα;

Τον Ιούλιο του 2024, κάτοικος της πολιτείας εντόπισε δεκάδες σωρούς από αποτεφρωμένες ανθρώπινες στάχτες διάσπαρτες σε αγροτική περιοχή έξω από την πόλη Searchlight, νότια του Λας Βέγκας.

Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί 315 διαφορετικές σωροί, και η υπόθεση ερευνάται από το Γραφείο Διαχείρισης Γης των ΗΠΑ (BLM) προκειμένου να εντοπιστεί η προέλευσή τους.

Η Κιμ Έρικ πλέον δεν αποκλείει το ενδεχόμενο τα λείψανα του γιου της να βρίσκονται ανάμεσά τους. «Θέλω να εξεταστούν όλα τα δείγματα DNA», είπε στη Sun. «Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αναγνωριστούν. Δεν ξέρω πού βρίσκεται ο γιος μου και αυτό είναι μια τρύπα που δεν κλείνει ποτέ».

Παρότι οι αρχές δεν έχουν συνδέσει την υπόθεση του Κρις Έρικ με τα ευρήματα στη Νεβάδα, η μητέρα του συνεχίζει να ζητά απαντήσεις -είτε προέρχονται από την επιστήμη, είτε από μια νέα έρευνα, είτε από τις στοίβες στάχτης που βρέθηκαν στην έρημο.

