Γιατί τα Zara απουσιάζουν από τη Black Friday 2025: Κινητοποιήσεις εργαζομένων σε 7 χώρες

Τα Zara δεν θα συμμετάσχουν στη Black Friday 2025. Οι εργαζόμενοι σε Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και άλλες χώρες διαμαρτύρονται για την επαναφορά του συστήματος κατανομής κερδών της Inditex.

Εκτός Black Friday μένουν φέτος τα καταστήματα Zara σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς οι εργαζόμενοι ετοιμάζουν σειρά κινητοποιήσεων ζητώντας την επαναφορά του συστήματος κατανομής κερδών της Inditex, που είχε παγώσει μετά την πανδημία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων της εταιρείας επιβεβαίωσε ότι οι διαμαρτυρίες θα πραγματοποιηθούν την 28η Νοεμβρίου.

Τις δράσεις συντονίζει το ισπανικό συνδικάτο CCOO, σε συνεργασία με αντίστοιχες οργανώσεις σε Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Πορτογαλία. Οι εργαζόμενοι σχεδιάζουν συγκεντρώσεις έξω από καταστήματα Zara σε μεγάλες πόλεις, σε μια προσπάθεια να ασκήσουν πίεση στη διοίκηση του ομίλου.

Η Ρόζα Γκάλαν, εκπρόσωπος του CCOO στην Inditex, ανέφερε στο Reuters ότι το πρόγραμμα επιμερισμού κερδών που ίσχυε πριν την πανδημία αποτελούσε σημαντικό κίνητρο για το προσωπικό. «Ζητάμε από μια εταιρεία με τεράστια κερδοφορία να μοιραστεί δίκαια τα οφέλη που προκύπτουν από την εργασία των ανθρώπων της», σημείωσε.

Ο όμιλος Inditex, ο μεγαλύτερος έμπορος λιανικής fast fashion παγκοσμίως, έχει καταγράψει ισχυρή ανάκαμψη τα τελευταία χρόνια: οι πωλήσεις αυξάνονται σταθερά και η μετοχή της εταιρείας έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 2022. Η περίοδος της Black Friday αποτελεί παραδοσιακά μια από τις πιο κερδοφόρες εβδομάδες για το λιανεμπόριο, καθώς οι εκπτώσεις ενισχύουν την επισκεψιμότητα και βοηθούν στη διάθεση αποθεμάτων πριν από τις γιορτές.

Την ίδια στιγμή, η συγκεκριμένη ημέρα παραμένει κομβικό σημείο για τα εργατικά σωματεία. Δεν είναι τυχαίο ότι το 2022, στην Ισπανία, εργαζόμενοι της Inditex είχαν προχωρήσει σε κινητοποιήσεις την παραμονή της Black Friday απαιτώντας αυξήσεις. Λίγους μήνες αργότερα, ο όμιλος προχώρησε σε συμφωνία για αύξηση 20% στους μέσους μισθούς των εργαζομένων στα καταστήματα της χώρας.

