Νέα απάτη με «δώρο» στο σπίτι: Το πακέτο με QR code που επιτρέπει σε χάκερ να κλέψουν όλα τα δεδομένα του κινητού σας

Μια νέα, έξυπνη απάτη εξαπλώνεται διεθνώς: πακέτα-«δώρο» με QR code που, μόλις σαρωθεί, δίνουν στους χάκερ πρόσβαση σε τραπεζικά στοιχεία, φωτογραφίες και επαφές στο κινητό.

Οι περισσότεροι αποθηκεύουμε στο κινητό μας σχεδόν όλη τη ζωή μας: φωτογραφίες, επαφές, κωδικούς, ακόμη και τραπεζικές εφαρμογές. Αυτό κάνει τα smartphone ιδανικούς στόχους για χάκερ, οι οποίοι πλέον χρησιμοποιούν έναν ακόμη πιο ύπουλο τρόπο για να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα μας.

Σύμφωνα με βίντεο πρώην αστυνομικού, οι επιτήδειοι στέλνουν ψεύτικα πακέτα που μοιάζουν να προέρχονται από γνωστά brands. Μέσα στο δέμα ή πάνω στο κουτί υπάρχει ένα QR code με την «πρόσκληση» να ανακαλύψετε ποιος σας έστειλε το «δώρο».

Τι συμβαίνει όταν σκανάρετε τον κωδικό

Ο Bo Braxton Da Savage εξηγεί πως, μόλις κάποιος σκανάρει τον κωδικό, ο χάκερ αποκτά άμεση πρόσβαση σε τραπεζικά δεδομένα, στοιχεία καρτών, φωτογραφίες αποθηκευμένους κωδικούς, επαφές και γενικότερα σε όλο το περιεχόμενο του κινητού.

Με ένα μόνο scan, ο χρήστης πρακτικά παραδίδει τη συσκευή του σε πλήρη έλεγχο κακόβουλου λογισμικού.

Ο ειδικός κυβερνοασφάλειας Adrianus Warmenhoven (NordVPN) εξηγεί ότι τα κακόβουλα QR codes οδηγούν το θύμα σε ιστοσελίδες που εκμεταλλεύονται ευπάθειες σε μη ενημερωμένους browsers. Από εκεί, ο χάκερ μπορεί να εγκαταστήσει λογισμικό, να παρακολουθεί τη συσκευή ή να κλέψει δεδομένα.

Τι να κάνετε αν λάβετε «ύποπτο» πακέτο

ΜΗΝ σκανάρετε QR code από άγνωστο αποστολέα

Ελέγξτε το όνομα του αποστολέα και τον αριθμό παραγγελίας

Αν δεν περιμένετε δέμα, θεωρήστε το ύποπτο

Πετάξτε το πακέτο ή επικοινωνήστε με την εταιρεία ταχυμεταφορών

Κρατήστε ενημερωμένες τις εφαρμογές και τον browser του κινητού

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι πολλές σύγχρονες απάτες δεν είναι πλέον προφανείς, γι’ αυτό απαιτείται προσοχή σε κάθε «δώρο» που εμφανίζεται αναπάντεχα στην πόρτα μας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ