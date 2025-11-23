Το Κτίριο της Χρονιάς για το 2025 είναι μία εκκλησία: Η παράδοξη αρχιτεκτονική και το τρικ με το φως (vid)

Εκκλησία στην Τενερίφη, εμπνευσμένη από τα ηφαιστειακά τοπία του νησιού, κέρδισε τον τίτλο «World Building of the Year 2025», εντυπωσιάζοντας με το φως, την υλικότητα και τον κοινωνικό της ρόλο.

Ο Ναός του Αγίου Λυτρωτή και το Κοινοτικό Κέντρο Las Chumberas στη Λα Λαγκούνα της Ισπανίας, έργο του γραφείου Fernando Menis Architecture, κατέκτησαν την κορυφή στο World Architecture Festival 2025 (WAF) (Κτίριο της Χρονιάς) που πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι.

Οι κριτές χαρακτήρισαν το έργο «τοπόσημο σε ένα παραμελημένο περιβάλλον», τονίζοντας ότι συνέβαλε ουσιαστικά στην αναζωογόνηση της περιοχής.

Αρχιτεκτονική εμπνευσμένη από τη λάβα

Το τετραπλό συγκρότημα, που χτίστηκε σταδιακά λόγω ασυνεχών δωρεών, ολοκληρώθηκε σε τέσσερις φάσεις. Οι δύο πρώτες, που φιλοξενούν το κοινοτικό κέντρο, είχαν παραδοθεί 16 χρόνια πριν από τα τελευταία τμήματα.

Η εκκλησία, με τις μαζικές, τραχιές φόρμες της, διαθέτει στενούς φωταγωγούς από μέταλλο και γυαλί που φιλτράρουν το φυσικό φως, δημιουργώντας ένα λιτό, εσωστρεφές και πνευματικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, το φως είναι θεμελιώδες στοιχείο της σύνθεσης: η εκκλησία δεν έχει παράθυρα και φωτίζεται από τον απλό σταυρό και από κατακόρυφο φως που αλλάζει όψη του χώρου μέσα στη μέρα.

Η χρήση τοπικού, οικονομικού και ανθεκτικού σκυροδέματος κρίθηκε καθοριστική, καθώς προσφέρει άριστη ακουστική απορρόφηση, συγκρίσιμη, όπως είπαν, με εκείνη μιας όπερας.

Η διπλή διάκριση στο WAF

Πριν κερδίσει τον κορυφαίο τίτλο, το συγκρότημα είχε ήδη αποσπάσει την κατηγορία Κοινωνικής και Πολιτικής Αρχιτεκτονικής, μία από τις 18 κατηγορίες ολοκληρωμένων έργων του φετινού φεστιβάλ.

Ο 74χρονος Fernando Menis χαρακτήρισε τη διάκριση «δώρο όχι μόνο για μένα, αλλά και για τη γειτονιά της εκκλησίας, η οποία πλέον θα αναγνωρίζεται πέρα από τα σύνορα της Τενερίφης».

Οι υπόλοιποι νικητές του WAF 2025

Κατηγορία Μεταφορών: Κεντρικός Σταθμός Σίδνεϊ από τις Woods Bagot και John McAslan + Partners

Future Project of the Year: Το Διεθνές Αεροδρόμιο Γκελέφου στο Μπουτάν από BIG και Arup

Πέρυσι, την κορυφαία διάκριση είχε λάβει το FJCstudio για το Darlington Public School, γράφοντας ιστορία ως το πρώτο γραφείο που κέρδισε δύο φορές το βραβείο.

