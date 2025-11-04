Το γιγάντιο γατόψαρο των 3 μέτρων από τον Έμπρο: Το μεγαλύτερο που έχει πιαστεί ποτέ στην Ισπανία

Ένα γατόψαρο σχεδόν 3 μέτρων και 130 κιλών πιάστηκε στον Έμπρο, σπάζοντας το σχετικό ισπανικό ρεκόρ. Οι ψαράδες περιγράφουν τη μάχη των 45 λεπτών ως μια στιγμή που δεν θα ξεχάσουν ποτέ.

Ο ποταμός Έμπρο χάρισε ένα αμφίβολο… θηρίο σε τέσσερις ψαράδες από τη Ναβάρα: ένα γατόψαρο μήκους 2,81 μέτρων και περίπου 130 κιλών, το μεγαλύτερο που έχει αλιευθεί ποτέ στην Ισπανία. Το εντυπωσιακό αλίευμα ενισχύει ακόμη περισσότερο τη φήμη του Έβρου ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για αθλητικό ψάρεμα στην Ευρώπη.

Οι Abel Monreal, Fernando Equiza, Santiago Ramírez και Óscar Gómara βρίσκονταν σε τμήμα του ποταμού κοντά στο Buñuel, όταν το καλάμι τους «κόλλησε» πάνω σε κάτι που αποδείχθηκε μεγαλύτερο από ό,τι θα μπορούσαν να φανταστούν. Ακολούθησε μια εξαντλητική μάχη 45 λεπτών, μέχρι να καταφέρουν να τραβήξουν το τεράστιο γατόψαρο.

«Ήταν απίστευτο. Ψαρεύω από παιδί και αυτό είναι το ψάρι της ζωής μου», δήλωσε ο Abel Monreal στο Noticias de Navarra. Ο Equiza θυμάται πως όταν μέτρησαν το μήκος, δεν μπορούσαν να πιστέψουν τα μάτια τους. Η ομάδα εκτιμά ότι πρόκειται για ένα από τα τρία μεγαλύτερα γατόψαρα που έχουν αλιευθεί στον κόσμο.

Το παγκόσμιο ρεκόρ παραμένει στα 2,92 μέτρα - ένα γατόψαρο που αλιεύτηκε στην Πολωνία. Ωστόσο, το νέο «θηρίο» του Έμπρο ξεπερνά κατά πολύ το προηγούμενο ισπανικό ρεκόρ των 2,72 μέτρων, γράφοντας έτσι μια νέα σελίδα στην ιστορία της αθλητικής αλιείας στη χώρα.

Δύο ρεκόρ σε μία ημέρα

Η μέρα ξεκίνησε εντυπωσιακά: οι τέσσερις ψαράδες είχαν πιάσει ένα γατόψαρο 2,53 μέτρων, το οποίο αποτελούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή το προσωπικό ρεκόρ του Abel Monreal. Λίγες ώρες αργότερα όμως, το πραγματικό «θηρίο» έκανε την εμφάνισή του.

«Ήταν σκληρή μάχη. Χρειάστηκε πολλή δύναμη και υπομονή. Ευτυχώς είχαμε τον κατάλληλο εξοπλισμό», λέει ο Abel Monreal.

Το γατόψαρο γουέλς, είδος που έχει εξαπλωθεί σε όλη την κοιλάδα του Έμπρο, θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά αρπακτικά των υδάτων. Με αυτό το νέο ρεκόρ, ο ποταμός Έμπρο περνά πλέον στο διεθνές προσκήνιο ως κορυφαίος προορισμός για όσους αναζητούν μεγάλες προκλήσεις στο αθλητικό ψάρεμα.

