Δικαστική απόφαση-ορόσημο στην Ισπανία: Διευθυντής που μπήκε στον υπολογιστή εργαζόμενης καταδικάστηκε σε φυλάκιση

Διευθυντής γηροκομείου στην Ισπανία καταδικάστηκε σε φυλάκιση επειδή άλλαξε τον κωδικό πρόσβασης στον υπολογιστή νοσηλεύτριας, αποκτώντας παράνομα πρόσβαση σε προσωπικά και επαγγελματικά δεδομένα.

Οι υπολογιστές του εργασιακού περιβάλλοντος αποτελούν πλέον το λεπτό όριο ανάμεσα στο επαγγελματικό και το προσωπικό. Πολλοί εργαζόμενοι τους χρησιμοποιούν υβριδικά, τόσο για δουλειά όσο και για προσωπικές ανάγκες, αποθηκεύοντας φωτογραφίες, έγγραφα ή ευαίσθητες πληροφορίες.

Μια τέτοια περίπτωση ήταν και μια νοσηλεύτρια σε γηροκομείο στην Ισπανία, η οποία διατηρούσε ξεχωριστούς φακέλους για τα επαγγελματικά και τα προσωπικά της αρχεία.

Ο διευθυντής «εισέβαλε» στον υπολογιστή της και η δικαιοσύνη... μίλησε

Ενώ η εργαζόμενη απουσίαζε, ο διευθυντής της μονάδας εκμεταλλεύτηκε την απουσία της, εισάγοντας ένα USB στον υπολογιστή της και αλλάζοντας τον κωδικό πρόσβασης. Έτσι, απέκτησε τη δυνατότητα να βλέπει φακέλους με ευαίσθητα προσωπικά και επαγγελματικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών ασθενών του γηροκομείου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας αποφάνθηκε ότι η προσωπική πρόσβαση σε υπολογιστή μέσω κωδικού αποτελεί προστατευμένο προσωπικό δεδομένο, σύμφωνα με το άρθρο 197.2 του Ποινικού Κώδικα.

Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη είσοδος μέσω κωδικού άλλου προσώπου θεωρείται παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ακόμη κι αν δεν έχει ανοιχτεί συγκεκριμένο αρχείο.

Η ποινή του «κουτσομπόλη» Διευθυντή: Φυλάκιση και αποκλεισμός

Ο διευθυντής καταδικάστηκε σε 2 χρόνια, 6 μήνες και 1 ημέρα φυλάκισης, καθώς και σε πλήρη επαγγελματικό αποκλεισμό για 6 χρόνια. Η ποινή επιβλήθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο της Cáceres για δύο αδικήματα, την παραβίαση απορρήτου από δημόσιο λειτουργό και την παράνομη άσκηση επαγγέλματος. Επιπλέον, του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο διάρκειας έξι μηνών.

Η Ανώτατη Δικαστική Αρχή της Εξτρεμαδούρας (TSJEx) επιβεβαίωσε την απόφαση, υπογραμμίζοντας ότι το απλό άνοιγμα ενός υπολογιστή με ξένο κωδικό αρκεί για να θεωρηθεί αδίκημα. Ακόμα κι αν δεν υπήρξε πρόσβαση σε συγκεκριμένα αρχεία, η ενέργεια παραβίασης της ασφάλειας είναι από μόνη της ποινικά κολάσιμη.

