Έτρεχε με 230 χλμ./ώρα στην Αθηνών–Λαμίας: Μεθυσμένος οδηγός «πιάστηκε» σε μεγάλη επιχείρηση της Τροχαίας (vid)

Σε 24ωρη επιχείρηση η Τροχαία εντόπισε 91 μεθυσμένους οδηγούς και συνέλαβε άνδρα με 230 χλμ./ώρα.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε ειδική επιχείρηση από τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Νοεμβρίου 2025, με στόχο τον εντοπισμό οδηγών υπό την επήρεια αλκοόλ αλλά και άλλων σοβαρών τροχαίων παραβάσεων.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, αστυνομικοί σταμάτησαν έναν οδηγό στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, ο οποίος έτρεχε με 230 χλμ./ώρα αντί για το επιτρεπόμενο όριο των 100 χλμ./ώρα και βρέθηκε θετικός στο αλκοτέστ.

Πάνω από 5.500 αλκοολομετρήσεις μέσα σε μία ημέρα

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οι Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) καθώς και τα Τμήματα Τροχαίας της Αττικής. Συνολικά έγιναν 5.528 έλεγχοι αλκοόλ, μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Από αυτούς, 91 οδηγοί βρέθηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ τρεις συνελήφθησαν, καθώς η ένδειξη ξεπέρασε τα 0,60 mg/l, όριο που σύμφωνα με τον ΚΟΚ συνεπάγεται αυτόφωρο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών, πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 21 έως πρώτες πρωινές ώρες της 22 Νοεμβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 5.528 έλεγχοι αλκοολομέτρησης και βεβαιώθηκαν 91 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν -3- οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Επιπλέον, συνελήφθη ξημερώματα της 22-11-2025 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α), οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε μέσω συσκευής ραντάρ, κινούνταν επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας με 230 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 100 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού, ενώ κατά την υποβολή του σε έλεγχο αλκοολομέτρησης προέκυψε θετικό αποτέλεσμα.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών, θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ