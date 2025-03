Αεροπλάνο πετούσε για οκτώ ώρες για να φτάσει μόλις μία ώρα μακριά από το σημείο όπου απογειώθηκε (vid)

Η πτήση της Virgin Atlantic προσγειώθηκε στην ίδια χώρα από την οποία απογειώθηκε!

Φανταστείτε να βρίσκεστε σε μια πτήση επί οκτώ ώρες για να προσγειωθείτε μόλις μια ώρα μακριά από το αεροδρόμιο αναχώρησης.

Λοιπόν, αυτό ακριβώς συνέβη στους επιβάτες της πτήσης VS3 της Virgin Atlantic από το Χίθροου του Λονδίνου προς το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης.

Η πτήση, η οποία αναχώρησε την Πέμπτη (6 Μαρτίου), αντιμετώπισε προβλήματα και αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, μόλις 305 χιλιομετρα βόρεια από το σημείο όπου είχε απογειωθεί περίπου οκτώ ώρες πριν.

Πώς ακριβώς συνέβη αυτό;

Λοιπόν, περίπου 530 χιλιόμετρα από τις καναδικές ακτές, το αεροπλάνο έκανε στροφή πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό και εξέπεμψε το σήμα έκτακτης ανάγκης 7700 στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Το αεροπλάνο αντιμετώπιζε υδραυλικά προβλήματα και αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω. Με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο έδαφος για προληπτικούς λόγους, το A350 προσγειώθηκε πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τις πόρτες του συστήματος προσγείωσης ανοιχτές.

Ο Antony Ochieng, τεχνικός αεροσκαφών, έγραψε στο Twitter: «Παρακολουθήστε την προσγείωση του αεροσκάφους της Virgin Atlantic #VS3 από το Λονδίνο Heathrow προς Νέα Υόρκη, JFK στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ με τις πόρτες του συστήματος προσγείωσης ανοιχτές λόγω υδραυλικής βλάβης.

