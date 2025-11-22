Πρότειναν σε 23χρονη απόφοιτο οικονομολόγο να δουλέψει ως Αη Βασίλης: Ανέβασε... πίεση η οικογένειά της!

Η πρόταση περιλαμβάνει 28 ώρες την εβδομάδα μεταξύ 1ης και 24ης Δεκεμβρίου, με μισθό από 11,88 έως 14,56 ευρώ ακαθάριστο ανά ώρα.

Για μια νέα άνθρωπο που ολοκληρώνει τις σπουδές της, η πρώτη επαφή με την αγορά εργασίας είναι συνήθως μια στιγμή προσμονής. Για μια 23χρονη από τη Ρεν, όμως, αυτή η στιγμή μετατράπηκε σε ξεκάθαρη απογοήτευση.

Κάτοχος Μάστερ στα Οικονομικά καθώς ήταν και εγγεγραμμένη στη France Travail, μια υπηρεσία η οποία συνδέει τους αποφοίτους με την αγορά εργασίας, περίμενε θέσεις σχετικές με το αντικείμενό της, τύπου γραμματειακή υποστήριξη, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή παρόμοιες επιλογές.

Αντ’ αυτού, η πλατφόρμα τής πρότεινε μια εποχιακή θέση: να δουλέψει ως Άγιος Βασίλης από την 1η έως τις 24 Δεκεμβρίου, 28 ώρες την εβδομάδα, με ωρομίσθιο 11,88 έως 14,56 ευρώ μικτά. Μια πρόταση που προκάλεσε όχι μόνο έκπληξη αλλά και την αγανάκτηση των δικών της ανθρώπων.

Η αντίδραση της οικογένειας

Η μητέρα της 23χρονης δήλωσε στην εφημερίδα L’Union ότι θεωρεί προσβλητικό και εξωφρενικό να προτείνεται τέτοια θέση σε μια νέα γυναίκα η οποία έχει ύψος 1,60 και έχει στην πλάτη της 5 χρόνια απαιτητικών σπουδών. Τόνισε πως η κόρη της δεν σπούδασε «ούτε παιδαγωγικά ούτε ανιματέρ, αλλά οικονομικά και τραπεζικά», υπογραμμίζοντας ότι η πρόταση για να φορέσει τη στολή του Άγιου Βασίλη δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το προφίλ της.

Η ίδια στάθηκε και στο γενικότερο πρόβλημα: τη διάσταση ανάμεσα στη μόρφωση των νέων και τις θέσεις που τους προτείνονται. Όπως είπε, το ζήτημα δεν είναι μόνο ο εκνευρισμός που προκαλείται στους υποψήφιους εργαζομένους, αλλά η ίδια η ανάγκη να αναλογιστεί η κοινωνία τον τρόπο με τον οποίο στηρίζει πραγματικά τους νέους αποφοίτους που προσπαθούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα.

Από την πλευρά της, η France Travail εξήγησε ότι η πρόταση δεν προήλθε από κάποιον προσωπικό σύμβουλο εργασίας, αλλά ήταν αποτέλεσμα αυτόματης σύστασης αλγορίθμου. Το σύστημα λειτουργεί με λέξεις-κλειδιά και στατιστικά κριτήρια, χωρίς πάντα να εξετάζει την πραγματική αντιστοιχία με το προφίλ του υποψηφίου.

Κάτι που, όπως φαίνεται, μπορεί να οδηγήσει σε… παρεξηγήσεις που καλό είναι να μη γίνονται, χρονιάρες -και μη- ημέρες.

