Πρώην «λαγουδάκι» του Playboy αποκαλύπτει μια «αηδιαστική» σεξουαλική πράξη με τον Hugh Hefner που εξακολουθεί να τη τρομάζει

Η Holly Madison αποκάλυψε μυστικά της σχέσης της με τον ιδρυτή του Playboy, Hugh Hefner.

Η Holly Madison άνοιξε την καρδιά της και αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της σχέσης της με τον Hugh Hefner. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην σεξουαλική της ζωή με τον ιδρυτή του Playboy, που κράτησε από το 2001 έως το 2008.

Παρά τη διαφορά ηλικίας των 53 ετών που τους χώριζε, η Madison είπε πως είχαν μια πολύ ενεργή σεξουαλική ζωή και έχει μιλήσει αρκετές φορές με λεπτομέρειες για τη σχέση της με τον εκλιπόντα εκδότη του περιοδικού. Ο Hefner πέθανε σε ηλικία 91 ετών στις 27 Σεπτεμβρίου 2017.

Η «αηδιαστική» πράξη που μισούσε η Madison

Η 45χρονη πλέον Madison, εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο του podcast In Your Dreams τον περασμένο Μάιο και μίλησε για μια πράξη που θεωρούσε «αηδιαστική». Αναφερόμενη στη διαφορά ηλικίας, είπε: «Αν ήμασταν μόνο εγώ και αυτός, θα ήταν πολύ πιο φυσιολογικά απ’ ό,τι θα φανταζόταν κανείς».

Ωστόσο, συνέχισε λέγοντας ότι μισούσε το ομαδικό σεξ με τον Hefner και άλλα άτομα. Και εξήγησε: «Είναι πολύ διαφορετική ιστορία όταν είμαστε μόνοι μας από το να είναι όλοι οι άλλοι στο δωμάτιο. Με όλους τους άλλους στο δωμάτιο, όχι. Ήταν αηδιαστικό. Το μισούσα. Του το έκανα πολύ ξεκάθαρο ότι το μισούσα».

Το «κράξιμο» στα social

Στο podcast, η Madison μίλησε επίσης για τη χλεύη και το διαδικτυακό τρολάρισμα που δεχόταν στα social media λόγω της σχέσης της με τον Hefner. Είπε: «Υπήρχε μια περίοδος όπου δεν μπορούσα να ποστάρω τίποτα στα social media χωρίς να πεταχτεί κάποιος ηλίθιος στα σχόλια».

Η Madison αναφέρθηκε στην ψυχολογική πλευρά της σχέσης της με τον Hefner. Σε συνέντευξή της στη New York Post, η σταρ του Holly’s World παραδέχτηκε: «Νόμιζα ότι συνδεόμουν με τον Hefner, ενώ στην πραγματικότητα απλώς ήμουν κάποια με δυσκολία στη σύνδεση με τους ανθρώπους σε όλη μου τη ζωή. Και είχα γνωρίσει κάποιον που ήταν σαν… δάσκαλος στη χειραγώγηση».

