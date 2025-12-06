Ένας πρώην πράκτορας της CIA αποκάλυψε αν η υπηρεσία πληροφοριών έχει ή όχι τη δυνατότητα να κάνει ανθρώπους να εξαφανιστούν χωρίς κανένα ίχνος.

Ο πρώην κατάσκοπος και πληροφοριοδότης της CIA, Τζον Κυριακού, μίλησε στο LADbible, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά την περίοδο που εργάστηκε για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Ο ελληνικής καταγωγής πληροφοριοδότης δεν δίστασε να αποκαλύψει πράγματα που ίσως πάντοτε υποψιαζόμασταν για τις υπηρεσίες ασφαλείας παγκοσμίως, όπως τη CIA και τη MI5, όπως για παράδειγμα αν πραγματικά ακούν τα τηλέφωνά μας.

Αν και οι επικεφαλής του Instagram έχουν αρνηθεί τους ισχυρισμούς ότι παρακολουθούν τους χρήστες για να τους δείχνουν στοχευμένες διαφημίσεις, φαίνεται ότι η CIA είναι απόλυτα ικανή να το κάνει, αφού σύμφωνα με τον Κυριακού έχει τη δύναμη να ακούει συνομιλίες μέσω των τηλεφώνων μας, των καμερών μας και ακόμη και των έξυπνων τηλεοράσεών μας.

Εξαφανίζουν ανθρώπους

Μια άλλη ανησυχία που έχουν πολλοί είναι το αν η CIA μπορεί όντως να κάνει ανθρώπους να εξαφανιστούν, είτε σκοτώνοντάς τους, είτε κρύβοντάς τους, είτε δίνοντάς τους νέα ταυτότητα για προστασία. «Φυσικά μπορούν. Και το κάνουν συνεχώς. Αμέσως μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, η CIA δημιούργησε, για παράδειγμα, ένα αρχιπέλαγος μυστικών φυλακών, και απλώς “εξαφάνιζαν” ανθρώπους», παραδέχθηκε ο Κυριακού.

«Πιάναμε άτομα σε κρησφύγετα της Αλ Κάιντα, όπωςς για παράδειγμα στο Πακιστάν ή στο Αφγανιστάν και τους μεταφέραμε σε αυτές τις μυστικές φυλακές. Και όταν λέω μυστικές φυλακές, εννοώ ότι σε πολλές περιπτώσεις ήταν τόσο μυστικές που ακόμη και οι πρόεδροι και οι πρωθυπουργοί των χωρών όπου βρίσκονταν δεν γνώριζαν ότι υπήρχαν μυστικές φυλακές της CIA στις χώρες τους. Άρα η CIA μπορεί να κάνει ανθρώπους να εξαφανιστούν με αυτή την έννοια», συνέχισε ο πρώην πράκτορας.

«Μπορούν να σκοτώσουν ανθρώπους και να τους θάψουν σε κάποια τρελή ξένη γη και κανείς να μην το μάθει ποτέ. Αλλά αν είσαι αξιωματικός της CIA, ή ακόμη καλύτερα, ας πούμε ότι είσαι αξιωματικός της KGB και θες να αυτομολήσεις, η CIA θα σου δώσει μια ολοκαίνουργια ταυτότητα, περισσότερα χρήματα απ’ όσα μπορείς να μετρήσεις, και εσύ και η οικογένειά σου μπορείτε να ζήσετε ευτυχισμένοι για πάντα, ξέρεις, με το όνομα John Smith και κανείς δεν θα υποψιαστεί τίποτα», συμπλήρωσε.

