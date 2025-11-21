Οι 10 πιο «cool» δρόμοι του κόσμου για το 2025: Στη λίστα και ένας ελληνικός (vid)

Οι πιο «cool» δρόμοι του πλανήτη για το 2025 αποκαλύπτονται από το Time Out, με τη Rua do Senado στο Ρίο να κατακτά την κορυφή και τη Θεσσαλονίκη να ξεχωρίζει διεθνώς.

Το περπάτημα στους δρόμους μιας πόλης συχνά αποκαλύπτει τον πιο αυθεντικό της ρυθμό, εκεί όπου «χτυπά» ο παλμός της καθημερινής ζωής. Αυτή είναι και η φιλοσοφία πίσω από τη λίστα «Coolest Streets» του Time Out, η οποία κάθε χρόνο αναδεικνύει τα πιο ενδιαφέροντα αστικά σημεία του κόσμου.

Η φετινή κατάταξη στηρίχθηκε στο διεθνές δίκτυο συντακτών του Time Out, οι οποίοι πρότειναν τις γειτονιές και τους δρόμους που θεωρούν ότι αντιπροσωπεύουν το πραγματικό τους «σπίτι». Ο στόχος ήταν να αναδειχθούν δρόμοι γεμάτοι ενέργεια, ανεξάρτητες επιχειρήσεις, δημιουργικότητα και ατμόσφαιρα.

Τι κάνει έναν δρόμο «cool»;

Το Time Out εξηγεί πως «coolness» δεν σημαίνει συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, αλλά έναν συνδυασμό ζωντάνιας, ανεξάρτητων καταστημάτων και όμορφων γωνιών για φαγητό και ποτό.

Η ιστοσελίδα υποστηρίζει πως η κατάταξη δεν αφορά μόνο τουρίστες αλλά και κατοίκους. Πολλοί ίσως ανακαλύψουν σημεία της πόλης τους που δεν είχαν επισκεφτεί ποτέ, ενώ οι ταξιδιώτες κερδίζουν πολύτιμες πληροφορίες για αυθεντικές εμπειρίες και τοπικές επιχειρήσεις.

Η κορυφή της λίστας: Rua do Senado, η καρδιά του Ρίο ξαναγεννιέται

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Rua do Senado στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ένας δρόμος που, σύμφωνα με το Time Out, ανανεώνεται συνεχώς χάρη σε νέα στέκια, αλλά και κλασικά σημεία όπως το Armazém Senado με τις θρυλικές του samba βραδιές.

Οι ντόπιοι μιλούν για «πηγή υπερηφάνειας» που συγκεντρώνει ιστορία, τέχνη, γαστρονομία και αστείρευτη ενέργεια.

Οι δρόμοι που συμπληρώνουν την πεντάδα

Στη 2η θέση βρίσκεται η Orange Street στην Οσάκα, ένας δρόμος που συνδυάζει streetwear, vintage καταστήματα και εντυπωσιακά κοκτέιλ. Στην 3η θέση συναντάμε τη Rua do Bonjardim στο Πόρτο, όπου παραδοσιακά παντοπωλεία συνυπάρχουν με πρωτότυπα ξενοδοχεία και δημιουργική γαστρονομία.

Στην 4η θέση η Fanghua Street στην πόλη Τσενγκντού της Κίνας, που αποτελεί το απόλυτο σημείο για ανθρώπους που αγαπούν να παρατηρούν τον κόσμο. Την πρώτη πεντάδα κλείνει η Sherbrooke Street West στο Μόντρεαλ, γεμάτη ιστορία, μουσεία και την ακαδημαϊκή ατμόσφαιρα του McGill.

Η Ολύμπου στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα στις πιο «cool» του κόσμου

Στην 8η θέση της παγκόσμιας λίστας βρίσκεται η οδός Ολύμπου στη Θεσσαλονίκη, μια γειτονιά που ανεβαίνει σταθερά χάρη στις τοπικές επιχειρήσεις, τη δημιουργική της ενέργεια και τη μοναδική ατμόσφαιρα που τη χαρακτηρίζει.

Οι 10 πιο «cool» δρόμοι του 2025

Rua do Senado: Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία Orange Street: Οσάκα, Ιαπωνία Rua do Bonjardim: Πόρτο, Πορτογαλία Fanghua Street: Τσενγκντού, Κίνα Sherbrooke Street West: Μόντρεαλ, Καναδάς Montague Road: Μπρίσμπεϊν, Αυστραλία Maybachufer: Βερολίνο, Γερμανία Ολύμπου: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Orchard Street: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ Vĩnh Khánh Street: Πόλη Χο Τσι Μινχ, Βιετνάμ

