Γιατί οι γάτες «αγαπούν» τους άνδρες

Η συμπεριφορά τους και η προτιμησή τους στους αρσενικούς ιδιοκτήτες τους έχει εξήγηση σύμφωνα με μελέτη

Είτε πρόκειται για ταινία, είτε για κινούμενο σχέδιο συνήθως μία γάτα συνοδεύεται από μία γυνακεία παρουσία που έχει τη φροντίδα της, ίσως και με λίγη υπερβολή ...

Μία νέα έρευνα έρχεται να ανατρέψει αυτή την παράδοση για τις «τρελές κυρίες με τις γάτες», αποκαλύπτοντας πως τα αξιαγάπητα αιλουροειδή δίνουν στην πραγματικότητα μεγαλύτερη προσοχή στους άνδρες.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι γάτες κάνουν αισθητά πιο θορυβώδη νιαουρίσματα σε άνδρες ιδιοκτήτες αντί για τις γυναίκες.

Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνδρες είναι γενικά λιγότερο προσεκτικοί και κάνουν λιγότερη φασαρία για τα κατοικίδιά τους, αναγκάζοντας τις γάτες να κλιμακώνουν τους χαιρετισμούς τους για να γίνουν αντιληπτές.

