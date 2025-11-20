Ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο: «Η ελληνική ακτοφυλακή πυροβόλησε πέντε φορές τουρκικό αλιευτικό»

Τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για επεισόδιο στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας ότι ελληνική ακτοφυλακή πυροβόλησε πέντε φορές τουρκικό αλιευτικό ανοιχτά των Διδύμων.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για νέο ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας ότι σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής άνοιξε πυρ εναντίον του τουρκικού αλιευτικού «Hasip Reis 3». Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από την Άγκυρα, το περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά των Διδύμων, κατά τη διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Το τουρκικό αλιευτικό, το οποίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Τασμπουρούν το βράδυ της 18ης Νοεμβρίου, φέρεται να εντοπίστηκε από ελληνική ακταιωρό λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Όπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, το ελληνικό πλήρωμα φέρεται να πυροβόλησε πέντε φορές προς την πλευρά του σκάφους, με τα πυρά να περνούν σε μικρή απόσταση και να προκαλούν ορατές ζημιές.

Οι αλιείς ειδοποίησαν άμεσα την τουρκική ακτοφυλακή, η οποία -σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές- έστειλε κλιμάκια στην περιοχή. Με την άφιξη των τουρκικών δυνάμεων, το ελληνικό σκάφος αποχώρησε, ενώ το «Hasip Reis 3» συνοδεύτηκε πίσω στο λιμάνι για έλεγχο. Οι αρχές στην Τουρκία κάνουν λόγο για ζημιές που παραπέμπουν σε πυρά όπλου, ενώ μετά το συμβάν αναφέρθηκε ότι ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή.

Το περιστατικό προστίθεται στη λίστα των εντάσεων που καταγράφονται κατά καιρούς στο Αιγαίο, με τις δύο πλευρές να παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

