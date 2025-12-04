Τροχαίο στη Λούτσα: Προφυλακιστέος ο 29χρονος – Τι είπε για το φονικό

Ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα κρίθηκε προφυλακιστέος. Τι είπε για τον ελιγμό, τα τοξικολογικά για αλκοόλ και κοκαΐνη, και το ιστορικό του.

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 29χρονος που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Ο νεαρός οδηγός απολογήθηκε για το δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (30/11), κατά το οποίο έχασε τη ζωή του ένας 24χρονος και τραυματίστηκαν τρία ακόμη μέλη της οικογένειάς του.

Στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος απέδωσε την τραγωδία σε έναν ξαφνικό ελιγμό: υποστήριξε ότι προσπάθησε να αποφύγει άλλο όχημα που «βγήκε μπροστά» του από στενό, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο. «Είμαι σε άθλια κατάσταση, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος», φέρεται να είπε. «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχασα τον έλεγχο του οχήματος… Δεν αποκλείω να υπήρξε σύγκρουση».

Η υπόθεση πήρε βαρύτερη τροπή μετά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που έδειξαν χρήση κοκαΐνης, πέρα από τη διαπιστωμένη κατανάλωση αλκοόλ. Η ποσότητα αλκοόλ στο αίμα (0,63 mg/l έναντι ορίου 0,50) αποδίδεται σε ανεπαρκή ένδειξη του αρχικού αλκοτέστ, καθώς τα αίματα δίνουν «απόλυτο αποτέλεσμα». Πλέον, αναμένεται και το πόρισμα του πραγματογνώμονα για την ταχύτητα, η οποία -σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό- ήταν πολλαπλάσια του επιτρεπόμενου ορίου των 50 χλμ./ώρα.

Ο 29χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές. Το 2020 είχε προκαλέσει σοβαρό τροχαίο στη Βραυρώνα, όπου τραυματίστηκε ο συνοδηγός του, ενώ είχε βρεθεί θετικός σε κάνναβη. Είχαν προηγηθεί συλλήψεις για διακεκριμένες κλοπές, κατοχή ναρκωτικών, ακόμη και εμπλοκή σε κύκλωμα εξαπάτησης μέσω διαδικτύου.

Το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα εκτυλίχθηκε όταν το όχημα του 29χρονου, κινούμενο επί της λεωφόρου Αρτέμιδος, προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, παρασύροντας τους τέσσερις ανθρώπους που βρίσκονταν δίπλα τους. Η ακινητοποίηση ήρθε μόλις το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μεταλλική περίφραξη κατοικίας, μαζί με τον 24χρονο που είχε ήδη παρασυρθεί.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ