Πώς συμπεριφερόμαστε στο τέλος του κόσμου; Online παιχνίδι αποκαλύπτει την απρόσμενη αλήθεια

Ποια θα ήταν η αντίδραση των ανθρώπων αν γνώριζαν πως ο κόσμος τελειώνει; Ομάδα ερευνητών βρήκε έναν απρόσμενο τρόπο να μελετήσει αυτή τη συνθήκη και τα αποτελέσματα ήταν άκρως εντυπωσιακά και αποκαλυπτικά.

Η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι στην απόλυτη καταστροφή του κόσμου αποτελεί ένα απ' τα δυσκολότερα αντικείμενα μελέτης. Αν δεν συμβεί στην πραγματικότητα, είναι κάτι δύσκολο να εξηγηθεί, ενώ αν συμβεί, οριακά κανείς δεν θα μπορεί να την διαβάσει την έρευνα.

Για να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το online παιχνίδι ArcheAge. Κατά τη διάρκεια μιας beta περιόδου 11 εβδομάδων, οι παίκτες γνώριζαν πως στο τέλος τα πάντα θα διαγραφούν οριστικά.

Στην ουσία, το παιχνίδι παρείχε ένα «ψηφιακό τέλος του κόσμου», χωρίς συνέπειες. Αυτή ήταν η ιδανική ευκαιρία να δουν οι επιστήμονες αν οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις ηθικές τους αρχές όταν η ύπαρξη φτάνει στο... μηδέν.

Οι ερευνητές ανέλυσαν πάνω από 270 εκατ. καταγραφές με δεδομένα level-up, ολοκληρωμένες αποστολές, logs συμπεριφοράς παικτών. Ο στόχος; Να δουν αν, όσο πλησίαζε το τέλος, οι παίκτες γίνονταν πιο βίαιοι.

Υπάρχει ελπίδα: Κι όμως, ο κόσμος δεν βυθίστηκε στο χάος

Τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που περίμεναν και μπορούμε να πούμε με απόλυτη σιγουριά πως τους ξάφνιασαν. Ο «επιθανάτιος» κόσμος του παιχνιδιού ήταν ξεκάθαρα ειρηνικός, με εξαίρεση μερικές μεμονωμένες περιπτώσεις που αποφάσισαν να αφεθούν σε killing sprees (μαζικές δολοφονίες).

Οι επιστήμονες κατέγραψαν ραγδαία πτώση σε questing, leveling και self-improvement, καμία γενικευμένη αντιστροφή συμπεριφοράς και μερικούς outliers με αντικοινωνικές τάσεις.

Με λόγια απλά και στη γλώσσα του gaming, στο τέλος του κόσμου, κανείς δεν κάνει... jogging.

Οι πιο «επικίνδυνοι»: Οι παίκτες που το βάζουν στα πόδια

Εντυπωσιακό εύρημα ήταν ότι οι παίκτες που έμειναν μέχρι το τέλος ήταν οι πιο ειρηνικοί. Οι «churners», δηλαδή όσοι εγκατέλειψαν νωρίτερα το παιχνίδι από μόνοι τους, παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αντικοινωνική συμπεριφορά.

Φαίνεται πως, μόλις χαθεί το αίσθημα του ανήκειν ή της ευθύνης, η διάθεση για επιθετικότητα αυξάνει. Παρά τους περιορισμούς μιας έρευνας μέσα σε ψηφιακό περιβάλλον, τα ευρήματα δείχνουν πως το τέλος ενός κόσμου μπορεί να γίνει αναπάντεχα… κοινωνικό.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα chats γίνονταν πιο χαρούμενα όσο πλησίαζε το τέλος, οι παίκτες σχημάτιζαν περισσότερες μικρές ομάδες, οι υπάρχουσες σχέσεις ενισχύθηκαν, νέες φιλίες γεννήθηκαν τις τελευταίες στιγμές και το ψηφιακό σύμπαν έσβηνε, αλλά η κοινωνικότητα άναβε.