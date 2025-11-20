Το ρολόι του 1907 που πουλήθηκε για 2,4 εκατ. ευρώ και άφησε τους ειδικούς άφωνους

Ένα εξαιρετικά περίπλοκο ρολόι τσέπης του 1907 από το Κόβεντρι πωλήθηκε για 2,4 εκατ. ευρώ στη Γενεύη, σημειώνοντας παγκόσμιο ρεκόρ για βρετανική αντίκα.

Ένα μοναδικό ρολόι τσέπης, άνω του ενός αιώνα, κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στη διεθνή αγορά συλλεκτικών αντικειμένων. Το κομμάτι, κατασκευασμένο το 1907 στο Κόβεντρι, πωλήθηκε σε δημοπρασία της Ελβετίας για περισσότερα από δύο εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ένα από τα πιο πολύπλοκα μηχανικά ρολόγια που έχουν δημιουργηθεί.

Ο δημιουργός του ήταν ο προ-προπάππους του Καρλ Πλέιερ, ενός 31χρονου σήμερα κατοίκου του Κόβεντρι. Ο ίδιος είχε εκτιμήσει την αξία του οικογενειακού κειμηλίου σε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ, όμως η τελική προσφορά ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η Phillips Watches ανακοίνωσε ότι το ρολόι άγγιξε τα 2.238.000 ελβετικά φράγκα, περίπου 2,4 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά απαιτητική κατασκευή, με ενσωματωμένες φάσεις της σελήνης, ξυπνητήρι και θερμόμετρο -χαρακτηριστικά που ο οίκος δημοπρασιών περιέγραψε ως πραγματικό επίτευγμα ωρολογοποιίας για την εποχή. Δεν είναι τυχαίο ότι χαρακτηρίστηκε «ένα από τα πιο περίπλοκα αντίκα ρολόγια τσέπης που έχουν κατασκευαστεί ποτέ».

Ο Πλέιερ βρέθηκε στη Γενεύη για τη δημοπρασία και παραδέχθηκε ότι, αγγίζοντας το ρολόι πριν πωληθεί, ένιωσε μια ιδιαίτερη σύνδεση με τις οικογενειακές του ρίζες. Η πώληση εντάχθηκε στη δημοπρασία Decade One και καταγράφηκε ως νέο παγκόσμιο ρεκόρ για βρετανικό αντίκα ρολόι τσέπης, σύμφωνα με τον οίκο Phillips.

Η J Player & Son, το εργαστήριο που δημιούργησε το ρολόι, ήταν γνωστό για την αριστοτεχνία και την τεχνική τόλμη της αγγλικής ωρολογοποιίας των αρχών του 20ού αιώνα. Σύμφωνα με τον κατάλογο της δημοπρασίας, το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της παράδοσης, ενσωματώνοντας μηχανισμούς που θεωρούνται κορυφαίοι ακόμη και με τα σημερινά δεδομένα.

Ο σημερινός πωλητής είχε αποκτήσει το ρολόι το 1974 και το διατήρησε για περισσότερο από μισό αιώνα. Η ταυτότητα τόσο του πωλητή όσο και του νέου ιδιοκτήτη παραμένει μυστική, όμως ο Καρλ Πλέιερ εκτιμά ότι πιθανόν πρόκειται για Αμερικανό ή Βρετανό συλλέκτη. Η δημοπρασία προσέλκυσε 1.885 πλειοδότες από 72 χώρες, ενώ σχεδόν 800 άτομα παρακολούθησαν ζωντανά τη διαδικασία - μια ακόμη ένδειξη του διεθνούς ενδιαφέροντος για ιστορικά αριστουργήματα της μικρομηχανικής.

