Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας με μικροποσότητα... ηχείου!

Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου συνέλαβαν άνδρα για ηχορύπανση μετά από αναπαραγωγή μουσικής σε μεγάλη ένταση στην οικία του. Το φορητό ηχείο κατασχέθηκε.

Θα μπορούσε να είναι από τις... τρολ ειδήσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Πολύ περισσότερο fake news ή προϊόν ΑΙ. Δυστυχώς, είναι ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας. Και αυτό είναι που την κάνει ακόμα περισσότερο αστεία.

Ας δούμε όμως τι συνέβη.

Στο Αγρίνιο, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να αναπαρήγαγε μουσική σε υπερβολικά μεγάλη ένταση στην οικία του, προκαλώντας διατάραξη της κοινής ησυχίας των περιοίκων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο έπειτα από καταγγελίες και πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του άνδρα. Κατά την επιχείρηση, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το φορητό ηχείο που χρησιμοποιούσε για την αναπαραγωγή της μουσικής.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αστυνομίας για την τήρηση της κοινής ησυχίας και της προστασίας της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ιδού και για του λόγου το αληθές:

