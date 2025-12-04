Η κακοκαιρία Byron έκανε τους δρόμους ποτάμια, με ισχυρές βροχές στην Αττική, πλημμύρες και κλειστούς δρόμους.

Η κακοκαιρία Byron σαρώνει τη χώρα, με την Αττική να δοκιμάζεται από έντονα καιρικά φαινόμενα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έχουν μετατρέψει πολλούς δρόμους σε ποτάμια, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Η οδός Πειραιώς παραμένει κλειστή από τη Χαμοστέρνα έως την Πέτρου Ράλλη, ενώ στη Λεωφόρο Ποσειδώνος η κίνηση διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα στο ύψος του Καλαμακίου.

