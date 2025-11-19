«Έτοιμοι για πόλεμο» είναι στην Ευρώπη: Προετοιμασία για σύρραξη με Ρωσία! (vid)

Με κινητοποίηση στρατευμάτων και ενισχυμένα μέτρα άμυνας, η Ευρώπη στέλνει μήνυμα ότι προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο.

Η Πολωνία ενεργοποίησε μαχητικά αεροσκάφη μετά το νέο ρωσικό μπαράζ πυραύλων και drones στη Δυτική Ουκρανία, μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορά της. Την ίδια στιγμή, οι βρετανικές αρχές εντόπισαν ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο να κινείται κοντά στις ακτές τους, ενώ στη Γερμανία ο στρατός πραγματοποίησε ασκήσεις στο μετρό του Βερολίνου με σενάρια αστικών επιχειρήσεων.

Στις εικόνες που κυκλοφόρησαν, Γερμανοί στρατιώτες κατεβαίνουν οπλισμένοι στον σταθμό του μετρό, συμμετέχοντας σε άσκηση που προσομοίωνε εκκένωση τραυματία και μάχη σε αστικό περιβάλλον. «Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας πρέπει να είναι έτοιμες για δράση. Ο υπουργός χαρακτήρισε την άσκηση "έτοιμοι για πόλεμο"», ανέφερε Γερμανός στρατηγός.

Κλιμάκωση ανησυχίας σε όλη την Ευρώπη

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ρωσικό πλοίο Yantar πέρασε σε μικρή απόσταση από τα βρετανικά ύδατα, με το Λονδίνο να καταγγέλλει ότι χρησιμοποίησε λέιζερ κατά αεροσκαφών της RAF. «Ξέρουμε τι κάνετε και είμαστε έτοιμοι», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, στέλνοντας μήνυμα προς τη Μόσχα.

Στη Φινλανδία, η κυβέρνηση υπενθύμισε ότι διαθέτει καταφύγια για τον πληθυσμό σε κολυμβητήρια, παγοδρόμια και εμπορικά κέντρα, στο πλαίσιο του σχεδίου πολιτικής προστασίας σε περίπτωση απειλής.

Παράλληλα, η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, τόνισε ότι η ταχεία μετακίνηση στρατευμάτων εντός Ευρώπης είναι κρίσιμη για την άμυνα της ηπείρου.

Η πολωνική απάντηση και ο φόβος επέκτασης της κρίσης

Μετά τις ρωσικές επιθέσεις, η Πολωνία απογείωσε μαχητικά και αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου, ενώ ανακοίνωσε ότι 10.000 στρατιώτες θα συμμετάσχουν στην προστασία κρίσιμων υποδομών. Ο υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι δήλωσε ότι η Βαρσοβία «θα απαντήσει, όχι μόνο διπλωματικά», αναφερόμενος και στο πρόσφατο περιστατικό έκρηξης στο σιδηροδρομικό δίκτυο, για το οποίο κατηγορεί τη Μόσχα.

Σε επιφυλακή βρίσκεται και η Ρουμανία λόγω πτήσεων ρωσικών drones κοντά στα σύνορά της, ενώ το Κρεμλίνο μιλά για «επιδείνωση των σχέσεων» με την Πολωνία.

H επισήμανση ότι «όλοι προετοιμάζονται», δεν φαντάζει πλέον υπερβολική. Ακόμη και οι γείτονές μας Ιταλοί, με τον υπουργό Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο να δηλώνει στο Politico: «Δεχόμαστε επίθεση και οι υβριδικές βόμβες συνεχίζουν να πέφτουν. Είναι ώρα να δράσουμε».

